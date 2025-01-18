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福特Ranger「奪2025北美年度風雲卡車」！品牌連續5年獲獎

圖文／7Car 小七車觀點

北美年度風雲車 (NACTOY) 日前正式公布 2025 年獲勝車款，年度卡車則由 Ford Ranger 拿下，成功讓 Ford 該獎項連續第五次獲獎。這項認可凸顯 Ford 在卡車領域的主導地位，持續透過創新、實用和堅固耐用的性能而聞名。

▲Ford Ranger 拿下 2025 北美年度風雲卡車。

North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year（NACTOY）名為「北美年度風雲車大獎」，評審團成員是由 50 位來自平面雜誌、網路、電台及電視等專業媒體所組成，評估標準包括車輛創新、設計、安全、外觀、性能、科技、駕馭樂趣、使用者感受及價值等各面向。

Ford Ranger 以品牌代表性的「Built Ford Tough」精神打造，已在全球市場證明其能耐，從澳洲內陸到美國高速公路等各種地形當中都有出色表現。值得注意的是，Ranger 仍然是澳洲最暢銷的車種，並連續 10 年位居紐西蘭銷售排行榜榜首。

Ranger 在北美市場搭載新型 2.7 升 EcoBoost V6 引擎，擁有增強後的懸吊、優異的越野能力以及先進的拖曳表現，還搭載同級獨有的 Pro Trailer Backup Assist，車內提供貼心的功能，例如可折疊倒平的後排座椅、無線充電板以及大型數位螢幕等科技化配備。

另外對於喜愛追求戶外冒險的消費者來說，性能版 Ranger Raptor 配備經過比賽驗證的 3.0 升 EcoBoost V6 引擎，可提供優異的 405hp 馬力和 430lb-ft 的扭力，搭配 FOX Live Valve 避震器、長行程懸吊和 Watts 連桿等設置，展現同級最優異的越野性能。

Ford Ranger 在北美密西根州組裝生產，承襲 Ford 製造堅硬、耐用的傳統，以滿足對實用和創新的需求。

Ford Ranger 在國內屬於早期投入國內皮卡市場的先鋒，自 2010 年上市以來已累積許多消費者的支持，並於 2023 年引進現行款 (T6.2)，目前標準版僅有 Wildtrak 單一車型 (建議售價 158.8 萬元起)，而首次導入的 Raptor 高性能車型，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Ranger浪九皮卡汽車新車Pickup北美風雲車

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