福特Ranger「奪2025北美年度風雲卡車」！品牌連續5年獲獎

圖文/7Car 小七車觀點

北美年度風雲車 (NACTOY) 日前正式公布 2025 年獲勝車款,年度卡車則由 Ford Ranger 拿下,成功讓 Ford 該獎項連續第五次獲獎。這項認可凸顯 Ford 在卡車領域的主導地位,持續透過創新、實用和堅固耐用的性能而聞名。

▲Ford Ranger 拿下 2025 北美年度風雲卡車。

North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year(NACTOY)名為「北美年度風雲車大獎」,評審團成員是由 50 位來自平面雜誌、網路、電台及電視等專業媒體所組成,評估標準包括車輛創新、設計、安全、外觀、性能、科技、駕馭樂趣、使用者感受及價值等各面向。

Ford Ranger 以品牌代表性的「Built Ford Tough」精神打造,已在全球市場證明其能耐,從澳洲內陸到美國高速公路等各種地形當中都有出色表現。值得注意的是,Ranger 仍然是澳洲最暢銷的車種,並連續 10 年位居紐西蘭銷售排行榜榜首。

Ranger 在北美市場搭載新型 2.7 升 EcoBoost V6 引擎,擁有增強後的懸吊、優異的越野能力以及先進的拖曳表現,還搭載同級獨有的 Pro Trailer Backup Assist,車內提供貼心的功能,例如可折疊倒平的後排座椅、無線充電板以及大型數位螢幕等科技化配備。

另外對於喜愛追求戶外冒險的消費者來說,性能版 Ranger Raptor 配備經過比賽驗證的 3.0 升 EcoBoost V6 引擎,可提供優異的 405hp 馬力和 430lb-ft 的扭力,搭配 FOX Live Valve 避震器、長行程懸吊和 Watts 連桿等設置,展現同級最優異的越野性能。

Ford Ranger 在北美密西根州組裝生產,承襲 Ford 製造堅硬、耐用的傳統,以滿足對實用和創新的需求。

Ford Ranger 在國內屬於早期投入國內皮卡市場的先鋒,自 2010 年上市以來已累積許多消費者的支持,並於 2023 年引進現行款 (T6.2),目前標準版僅有 Wildtrak 單一車型 (建議售價 158.8 萬元起),而首次導入的 Raptor 高性能車型,建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。