大通G50推「全新油電7人座」台灣再等等！油耗70.4km／L折合新台幣68萬

▲上汽大通G50推出全新1.5升PHEV油電。（圖／翻攝自上汽大通）

記者徐煜展／綜合報導

台灣還在卡關的大通G50 7人座MPV，近來在大陸市場推出嶄新的油電7人座，不僅外觀煥然一新，科技感十足，更採用趨勢的1.5升PHEV油電，能繳出1,405公里長續航，WLTC平均油耗達到70.4km/L。

▲台灣大通G50上市還要再等等。

台灣原本預計去年要上市的大通G50 MPV，因受到零件自製率影響，目前上市時程未明，而大陸市場的G50 MPV迎來有感的更新，以全新的油電7人座主打家庭市場。

在尺碼上與油車大同小異，具有4,825x1,825x1,778mm、軸距2,800mm，而外觀採用電動車的類封閉水箱護罩，結合分離式的LED頭燈，全新油電展現更搶眼的未來科技感，並開15.28萬人民幣預售價，折合新台幣68萬。

▲全新油電能繳出1,405公里長續航。

車內用上更討喜的舒適皮革座椅，具備不俗的3排7人座配置，行李廂容積達406～1162L，駕駛座前方採用12.3吋螢幕，搭配12.3吋數位儀錶，具有符合L2的ADAS輔助駕駛科技。

動力是全新油電G50精髓，採用集團最新的1.5升PHEV油電系統，1.5升自然進氣引擎可繳出約97匹馬力，主要輸出仰賴電動馬達提供217匹馬力，純電續航力達105公里，平均油耗為70.4km/L，滿油滿電狀態下，可跑出1,405公里續航。