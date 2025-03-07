141.8萬起！福斯商旅「2025年式雙新車」上市　科技＆安全配備強化

圖文／7Car 小七車觀點

台灣福斯商旅 3/6 宣布，2025 年式 Caddy Maxi 與 Multivan 正式在臺上市，帶來多項升級，主要強化車內科技與安全配備。車型編成與建議售價方面，Caddy Maxi TDI Life 為 141.8 萬元起，Caddy Maxi TDI Style 為 149.8 萬元起，而 Multivan TSI Life 與 Multivan TSI Style 則分別為 205 萬元起與 252 萬元起。

Caddy Maxi 在 2025 年式車型中強化了科技與安全表現，升級搭載 Composition 10 吋觸控螢幕、APP-Connect 手機連結功能及防盜監控系統。此外，Caddy Maxi Life 車型新增 Digital Cockpit 全邏輯數位化儀表、鋼琴烤漆儀表飾板、Park Assist 自動停車輔助系統、中央輔助氣囊、Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、電吸式側滑門等，使車主能享有更便利與安全的駕乘體驗。

Multivan 在 2025 年式車型中進一步強化數位與安全科技。Multivan TSI Life 車型新增 10.25 吋進階版全數位儀表 (Digital Cockpit Pro) 以及 Emergency Assist 緊急待援輔助系統，能在駕駛無動作時自動減速停車，以提升行車安全。透過這些升級，Multivan進一步提升了舒適性與科技感，滿足長途出遊與家庭用車需求。

透過新年式更新，台灣福斯商旅為 Caddy Maxi 與 Multivan 帶來更先進的科技與安全配備，進一步提升駕駛與乘坐體驗。不論是強化數位化儀表、安全輔助系統，還是智慧便利功能，都展現出品牌對於創新與實用性的重視，相信可以進一步刺激買氣。