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福斯「最便宜入門電動車」預覽！折新台幣不用71萬、續航250公里

▲VW ID.Every 1。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯推出ID.Every 1概念車預覽，該車將成為最便宜入門電動車，定價在20,000歐元左右，折新台幣70.8萬。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

福斯釋出「最便宜電動車」ID.Every 1概念車，這款概念車量產後將進軍20,000歐元（折新台幣約70.8萬）電動車市場，緊接在25,000歐元（折新台幣約88.6萬）的ID.2之後，確定會在2027年上市。

▲VW ID.Every 1。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲ID.Every 1尺碼介於Polo與UP!之間，車長3,880mm，與ID.2同樣採MEB前驅平台。

福斯ID.Every 1尺碼介於Polo與UP!之間，具有車長3,880mm、車寬1,816mm、車高1,490mm，搭載MEB前驅平台。外觀上ID.Every 1融入初代Golf設計，概念車採19吋輪圈，具有扁平的車身鈑線、車尾也採高亮黑飾條點綴，造型相當可愛。

▲VW ID.Every 1。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲VW ID.Every 1。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲ID.Every 1車內採4人座，並具有前後滑移中央扶手、可拆式藍牙音響，另外也保留不少實體按鍵。

車內則採4人座配置，另外也有小型數位儀表、大型中控螢幕及雙幅式方向盤，後行李廂空間則自305公升起，以同級來說相當出色，在設計上也以舒適性為主，並保留不少實體按鍵。中央扶手處可前後滑移，並具有可拆式藍牙音響，副駕前方也保留滑軌，可安裝平板或車內小餐桌。

電動性能上，預料ID.Every 1將與 ID.2同樣採單馬達前驅，具有最大馬力94匹，極速可達130km／h ，儘管原廠尚未公布電池容量，但確定最大續航力可達250公里。福斯將在明年率先推出ID.2，並在2027年量產ID.Every 1，搶攻入門電動車市場。

▲VW ID.Every 1。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲ID.Every 1最大馬力94匹，極速可達130km／h ，儘管原廠尚未公布電池容量，但確定最大續航力可達250公里。

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