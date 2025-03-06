89800元！Gogoro「Delight女生電動機車」推雙新色　送首年免費保養

▲Gogoro為Delight追加泡泡粉與泡泡白2款新色，建議售價89,800元。（圖／翻攝自Gogoro）

記者張慶輝／綜合報導

Gogoro睿能創意今（6）日宣布，旗下針對女性打造的電動機車Delight追加2款新色，分別是「泡泡粉」與「泡泡白」，建議售價89,800元，且只要3／30前入手Delight全車系，就贈送首年2次指定免費保養，並可升級3大智慧功能，同場也預告新版App將於3／10上線，屆時將為騎士帶來更智慧的用車體驗。

▲2款新色在車身部分皆採用霧面與亮面材質拼接組合，營造豐富視覺效果。（圖／翻攝自Gogoro）

這次Delight推出的泡泡粉與泡泡白等2款新色，在車身部分皆採用霧面與亮面材質拼接組合，搭配燻黑方向燈與前飾蓋，以及車身下段的菱格紋皮帶蓋，營造出豐富的視覺效果；而Delight車系的貼心特色也沒缺席，包括同級最低72.9公分座高搭配防滑座墊、Aircush緩衝飾板、省力中柱、牽車模式、Apple錢包機車鑰匙等，讓女生也能輕鬆享受騎乘樂趣。

▲除新色外，方向燈與前飾蓋也採用燻黑處理，並在皮帶護蓋上增加菱格紋路。（圖／翻攝自Gogoro）

在新色上市之際，Gogoro也為Delight全車系推出限時優惠，只要3／30前入手，就能獲得首年2次指定免費保養，並且可免費升級TCS Pro循跡防滑、定速巡航與賽道碼錶功能，另外至全台門市賞車試騎Delight車款，還有機會抽中富士instax mini立可拍印表機（限額2名），購車還可獲得安全帽300元、連身雨衣200元的網路商店折扣碼各1組。

▲新色上市之際Gogoro也針對Delight推出限時優惠，3／30前入手就送首年2次指定免費保養。（圖／翻攝自Gogoro）

Gogoro同場也宣布，全新改版升級的App將於3／10起上線，此次升級共有3大亮點，分別是可快速掌握換電站資訊，使用者可標記常去站點，系統也會根據即時位置與騎乘習慣，自動推薦最近與新建換電站，另外也會提供騎乘效率資訊，讓騎乘距離最大化並節省資費，最後則是整合即時幫助中心，帶來更完善的服務。