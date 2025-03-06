KTM「四輪超跑X-BOW GT-XR」預告3／18登台！實車首度在台亮相

圖文／7Car 小七車觀點

奧地利跑車品牌 KTM Sportcar 總代理永三汽車集團今 (3/5) 透過媒體邀約預告，表示將於本月 3/18 (二) 舉辦「KTM X-BOW GT-XR 媒體鑑賞會」，意味著實車屆時將首度在台亮相，而實際車型規格及售價則有待原廠公布。本站 7Car<小七車觀點>將於 (3/18) 當日第一時間前往活動現場，並將在會後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定！

KTM X-BOW GT-XR 作為 X-Bow 的衍生車型，2022 年 9 月首度於海外亮相時，官方當時建議售價為 284,900 歐元起，並預計每年將可生產約 100 輛。外觀設計上，X-Bow GT-XR 以 X-BOW GT2 作為基礎，全車採用大量碳纖維打造以符合輕量化的標準，空車重僅達 1,130 公斤，同時更套用了戰機式車門設計，可透過車鑰匙輕鬆打開和關閉，玻璃門也可以向左側和右側打開，楔形的車身形狀和流線的導流尾翼可確保車輛在高速時的穩定性並提供適當的下壓力，足踏前 19 吋、後 20 吋的 OZ Racing 鋁圈。

內裝採用簡單戰鬥的設計，配置了兩張碳纖維打造的賽車座椅，駕駛前方為具電動轉向輔助及液晶儀錶的可拆卸式方向盤，中央更具有 Quadlock® 支架以方便手機感應充電，另外也附有兩個額外的 Type C 插槽以便不時之需，引擎室前方擁有高達 160 公升的收納空間，原廠更提供 Meindl 客製化皮箱來搭配。

動力方面，X-Bow GT-XR 採用 Audi AG 提供的 2.5L 渦輪增壓直列 5 缸引擎，搭配上 7 速雙離合自手排變速箱及賽車差速器以達到後輪驅動，可產生 493HP 的最大馬力以及 581Nm 的峰值扭力，可於 3.4 秒從 0 加速至 100km/h，極速可達 280km/h，油箱容積為 96 公升。

綜觀 KTM X-Bow GT-XR 的產品定位，其獨特的車體設計與輕量化性能取向，使其在台灣市場屬於高度小眾的選擇，主要面向熱衷純粹駕馭體驗的消費者。隨著永三汽車集團正式導入，台灣市場的高性能車款選擇更加多元，提供對極致駕駛樂趣有興趣的買家另一種可能性。不過，由於X-Bow GT-XR強調賽道技術延伸至公路使用，實際在地市場的接受度，仍將取決於買家對於日常使用機能與駕駛環境適應性的考量。至於其未來銷售表現，則有待市場反應進一步驗證。