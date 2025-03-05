《消費者報告》指「車廠App收集駕駛數據」　超速、急煞幾次都知道

▲《消費者報告》最新一項調查指出，幾乎所有汽車品牌都在收集駕駛行為數據。（示意圖／達志影像）

記者林鼎智／綜合報導

不少汽車品牌都有推出App，不過你的駕駛數據也正被默默收集、販售，甚至還會影響你的保險費。美國權威調查機構《消費者報告》（Consumer Reports）近日一項研究指出，幾乎每間汽車品牌都在收集、並且與其他公司共享「駕駛行為數據」。

《消費者報告》提到，許多車主可能在不知情的情況下就放棄自己的隱私，當購買新車需進行設定時，需要同意不少條款才能到下一步，許多消費者便在未閱讀隱私權內容下就放棄自己的權益。

▲《消費者報告》以三菱Road Assist+為例，該App收集車速、夜間駕駛頻率、急煞事件、車輛位置等，並將數據交由與車險公司有合作的數據處理公司。（圖／翻攝自App Store）



以北美三菱Road Assist+ App為例，這些被收集的駕駛行為數據，除了車輛本身外，還包括超速、夜間駕駛頻率、急煞事件、車輛位置等，而三菱則表示從未看到這些數據，但這些數據都被放在遠端資訊處理公司，該資訊處理公司正是數十家汽車保險公司的付費合作夥伴。

《消費者報告》表示，關於駕駛、以及開車到哪裡都是非常私人且敏感的資訊，這些數據只有在消費者申請服務時才應該被收集與共享，許多車廠將部分內容隱藏在法律協議中、或是消費者不太容易注意的細節處，消費者並不是真正的同意，僅為了盡快設定好喜迎新車，呼籲各汽車品牌應停止這種做法。