廣汽新電動休旅挑戰全球最超值！有天窗+Level 2折新台幣31.5萬起

▲大陸廣汽集團推出Aion UT入門電動休旅，不僅售價比外界預期便宜、配備也相當豐富。（圖／翻攝自廣汽Aion，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

大陸廣汽集團（GAC）推出小型入門電動休旅Aion UT EV，該車將挑戰大陸競爭激烈的入門級距，對手包括比亞迪（BYD）海豚、MG（名爵）MG4等，不過廣汽Aion UT EV的售價比外界想像的還更便宜，並且將進軍全球市場，大陸售價自69,800人民幣起，折合新台幣約31.5萬起。

▲廣汽Aion UT的對手包括比亞迪海豚、MG4等，共提供34.8kWh以及44kWh電池容量，官方聲稱入門款具有330公里續航力。



廣汽Aion UT共有34.8kWh、44kWh兩種電池配置，其中44kWh又分為三種容量，不過官方聲稱入門款就具有330公里續航力，旗艦版本則具有420公里，並且平均電耗為11.4kWh／100公里，充電24分鐘就能完成30-80%充電，皆採單馬達前驅設定，最大馬力為134匹。

▲雖然定位親民，但Aion UT配備全景天窗、Level 2駕駛輔助系統、內建Wifi等，另外還有數位儀表與14.6吋大螢幕。



Aion UT的外型相當可愛，並提供豐富車色選擇，還提供白色車頂，搭配圓型頭燈組（整合日行燈），並且在保桿兩側下方還有其他霧燈組，標配16吋起輪圈，頂規車型則是17吋。儘管Aion UT售價親民，但座艙也提供8.8吋數位儀表、14.6吋中控螢幕及語音助理，另外還內建Wifi、全景天窗、OTA遠端無線更新與Level 2駕駛輔助系統，可以說是相當超值，將挑戰成為全球CP值最高的入門電動車。