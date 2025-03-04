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賓士「電動版GLC休旅偽裝車」首度現身！最晚2027年前正式發表

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前釋出全新純電動版 GLC with EQ Technology 的偽裝車圖片，顯示此車正在瑞典極圈內的 Arjeplog 進行冬季嚴寒氣候測試，預計最晚會在 2027 年前便可正式發表。

▲Mercedes-Benz 日前釋出全新純電動版 GLC with EQ Technology 的偽裝車圖片，顯示此車正在瑞典極圈內的 Arjeplog 進行冬季嚴寒氣候測試，預計最晚會在 2027 年前便可正式發表。

GLC with EQ Technology 在重度的偽裝之下，仍可看出其外觀架構基本上與現行 X 254 世代的 GLC 維持接近的輪廓，不過換上了伸縮式車外門把手，車尾則換上融合三芒星廠徽樣式的全新 LED 燈組，而牌照框相較燃油版本的 GLC 最大的差異在於下移至後保險桿中，如同目前 EQ 車系的設計風格。

▲GLC with EQ Technology 的外觀架構基本上與現行 X 254 世代的 GLC 維持接近的輪廓，不過換上了伸縮式車外門把手，車尾則換上融合三芒星廠徽樣式的全新 LED 燈組，而牌照框相較燃油版本的 GLC 最大的差異在於下移至後保險桿中，如同目前 EQ 車系的設計風格。

硬體系統部分，GLC with EQ Technology 將採用 800V 的高壓電機架構，導入最新的碳化矽逆變器來提高能源利用效率，並且在最高規格的車型中支援最大 320kW 功率的 DC 快充功能，也在電池中導入矽氧陽極技術，可較傳統的石墨電池擁有更高的能量密度、更輕的重量，預計可增強續航表現與能源效率。

▲GLC with EQ Technology 將採用 800V 的高壓電機架構，導入最新的碳化矽逆變器來提高能源利用效率，並且在最高規格的車型中支援最大 320kW 功率的 DC 快充功能，也在電池中導入矽氧陽極技術，可較傳統的石墨電池擁有更高的能量密度、更輕的重量，預計可增強續航表現與能源效率。

驅動系統方面，GLC with EQ Technology 將採用 4MATIC 全時四輪驅動系統，在前軸配置可迅速調節動力輸出以提升續航里程的 DCU 馬達斷連裝置，在後軸則導入雙速變速箱，使動力輸出可獲得最佳化。除此之外，GLC with EQ Technology 也將煞車增壓器、總泵與 ESP® 控制單元整合為一，以確保精準的煞車反應，同時最大化動能回收，進一步提升續航里程。Mercedes-Benz 表示，不論是動能回收或機械煞車，駕駛皆能獲得一致且穩定的煞車踏板回饋。

除此之外，GLC with EQ Technology 還搭載空氣側熱泵 (air-side heat pump)，可利用電動馬達、電池廢熱與環境空氣進行智慧溫控，來確保在嚴寒氣候下車內乘員的舒適性，亦可加強電池充電時的溫度與效能，並且能較傳統的電熱系統降低 2/3 的能源消耗。

▲GLC with EQ Technology 還搭載空氣側熱泵 (air-side heat pump)，可利用電動馬達、電池廢熱與環境空氣進行智慧溫控，來確保在嚴寒氣候下車內乘員的舒適性，亦可加強電池充電時的溫度與效能，並且能較傳統的電熱系統降低 2/3 的能源消耗。

目前 GLC with EQ Technology 正在該廠位於瑞典 Arjeplog 的專屬測試中心進行密集測試，該場地設有坡度達 20% 的山坡測試道、不同摩擦係數的綜合測試路段，以及冰湖上設計的操控與循跡測試場，讓此車相較一般 Mercedes-Benz 新車需通過 500 項以上整車測試的基礎上，又多出超過 100 項的電動車測試標準，包括電機低溫啟動、真實路況續航測試、充電電纜適應性、預熱策略、ESP® 系統調校、能量回收最佳化等。接下來 Mercedes-Benz 將於美國亞利桑那州與南非等高溫環境進行測試，模擬超過 50℃ 的駕駛環境，以確保 GLC with EQ Technology 具有足夠的品質。

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關鍵字：Mercedes-Benz賓士GLCEQ電動車電動版汽車新車偽裝車測試車EQC電動休旅

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