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Jeep「新跨界休旅」釋預告！改由義大利生產、多元動力還有電動版

▲Jeep Compass預告 。（圖／翻攝自Jeep）

▲Jeep釋出新一代Compass預告，此次改款由義大利工廠生產、並且將有油電、PHEV插電式油電及電動車 。（圖／翻攝自Jeep）

記者林鼎智／綜合報導

Jeep釋出旗下跨界休旅Compass預告，新車即將在3月歐洲發表，並確定由義大利工廠生產，不過其他市場則會稍晚到來，電動版本則可能落在年底。

Jeep釋出新Compass的局部預告，除了將保留經典的7道水箱護罩格柵外，也換上新的箱型頭燈，後者是向Jeep Recon致敬，車尾則有鮮明的LED尾燈圖案，整體車身線條相當有肌肉感。

▲Jeep Compass預告 。（圖／翻攝自Jeep）

▲Jeep Compass預告 。（圖／翻攝自Jeep）

▲Jeep Compass預告 。（圖／翻攝自Jeep）

▲Compass搭載STLA Medium中型平台，預料座艙將與Avenger看齊換上大螢幕。

新Compass將搭載STLA Medium平台，該平台共用在寶獅3008／5008、Opel Grandland、DS7等，提供多元動力選擇，包括油電、PHEV插電式油電及電動車，另外也有全輪驅動車型。

原廠表示新Compass將具有「經濟實惠的Jeep性能、最先進的技術」，座艙佈局則會與Jeep Avenger看齊，包括10.25吋數位儀表、12.3吋中控螢幕等，另外也會有Level 2駕駛輔助系統。

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