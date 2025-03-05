台灣KIA創2月史上銷售新高！2車款帶頭衝、EV6再推5年無限快充

▲KIA 2月創下在台歷來銷售新高，成為2月非豪華進口品牌銷售冠軍。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞繼2023、2024年連續2年在台銷售突破萬輛成績下，今年2月全車系（乘用＆商用）共領牌1,095台，不僅較1月成長162.6%，更創下歷來在台2月銷售新高，成為2月非豪華進口品牌銷售冠軍。

KIA 2月銷售中又以Sorento旗艦休旅、Carnival表現亮眼，分別繳出101台、554台的成績，2款車也拿下2月同級銷售第一。台灣森那美也預告，3月13日南投展示中心全新開幕、3月18日土城展示中心全新開幕，同時新Picanto入門掀背也將在3／18日正式發表上市。

▲2度小改款的KIA Picanto即將在3／18發表上市。



為感謝車主肯定，KIA台灣森那美起亞3月也推出全車系多重購車優惠，本月入主KIA Sportage即享總價值超過5萬的潮旅配件組（Smith Vega隔熱紙、電子後視鏡、LED後廂尾門燈組）、再享80萬0利率。

電動車方面，KIA EV6／EV6 GT也推出「5年0元盡情駕馭」專案，入主即享V2L車外電源分享器、家用充電設備、5年U-Power無限快充、5年免費保養等優惠，再享100萬0利率或低月付8,888元、5年不限里程原廠保固、高壓電池8年／16萬公里保固。