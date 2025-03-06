凱迪拉克「霸氣美式電動休旅」推長軸版！尺碼突破5.8米空間再放大

圖文／7Car 小七車觀點

General Motors 旗下豪華品牌 Cadillac 日前正式發表全新 Escalade IQL 長軸車型，較普通車型提供更寬敞的車室空間與更強大的科技配備，滿足對於空間與豪華舒適性有更高需求的買家。該車將提供 Luxury、Sport、Premium Luxury 與 Premium Sport 四種車型，起售價為 132,695 美元起，並預計於 2025 年中開始生產。

Escalade IQL 以修長的車身輪廓強化其視覺張力，同時也為第三排乘客提供更寬敞的腿部與頭部空間，長寬高來到 5,803 x 2,167 x 1,933 mm，軸距為 3,460 mm。車頭的 eTrunk 提供額外 12.2 立方英尺的儲物空間，進一步提升實用性。

車內承襲 Escalade IQ 的高端設計，第二排座椅提供 Executive Second Row 選配，該套件包含可收納式托盤桌、12.6 吋後座娛樂螢幕、獨立控制面板、雙無線充電板，以及具備按摩、加熱與通風功能的 14 向電動調整座椅，並內建頭枕揚聲器。此外，第三排座椅空間加長 4 英吋，進一步提升長途乘坐的舒適性。同時，Escalade IQL 配備 55 吋曲面螢幕，支援語音控制、導航、應用程式商店等功能，提供直覺且個人化的資訊娛樂體驗。音響系統標配 AKG Studio 21 具揚聲器系統，另可選配 AKG Studio Reference 38 具揚聲器系統，並可升級至 42 具揚聲器版本，搭配 Dolby Atmos 音效技術，帶來沉浸式音場體驗。此外，Escalade IQL 全車系標配 Super Cruise 高級駕駛輔助技術 (含三年 OnStar 服務)，支援 5G Wi-Fi 熱點，並具備車對家 (V2H) 雙向充電功能，可與 GM Energy V2H 套件配合使用，在必要時為家中供電。

動力方面，Escalade IQL 具備最大 750 匹馬力與 785 lb-ft 扭力 (Velocity Max 模式)，0-60 mph 加速僅需 4.7 秒，並具備 7,500 磅的最大拖曳能力。搭配高達 205 kWh 容量的電池組，提供最高 740 公里的預估續航里程。此外，在 DC 快充站 10 分鐘內可補充約 187 公里的續航。此外，車輛標配 Magnetic Ride Control 4.0 電磁懸吊與 Air Ride Adaptive 氣壓懸吊系統，兼顧舒適性與操控穩定性。

Escalade 車系自 1999 年推出以來，已成為北美豪華 SUV 市場的指標性車款，累積全球銷量超過 100 萬輛。隨著 2025 Escalade、2025 Escalade IQ 及 2026 Escalade IQL 的推出，Cadillac 正加速進入電動化時代，進一步鞏固 Escalade 在豪華 SUV 級距的市場地位。