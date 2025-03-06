Volvo新ES90電動房車發表！3版本、續航700公里折新台幣295萬起

▲影片來源：Volvo



記者林鼎智／綜合報導

Volvo正式發表全新旗艦電動房車ES90，該車融合跨界風格，共有單馬達、雙馬達兩種版本，並且採800V架構、最大續航力達700公里，競爭對手瞄準BMW i5、賓士EQE。

▲Volvo發表新ES90旗艦電動房車，共有3版本，競爭對手瞄準BMW i5、賓士EQE。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



新ES90搭載SPA2平台，車長達5米，車頭具有「雷神之鎚」頭燈，外型流線動感，並且採掀背式尾門設計，同時3,098mm的軸距也比i5多100mm，帶來寬敞的車室空間，官方表示後座膝部空間達106.7mm、頭部空間則有960mm，同時後行李廂則有495-733公升，數據上比i5小，但ES90還多了小型前置物廂空間。

▲ES90車長5米、軸距3米，後行李廂空間495-733公升，數據上比i5小，但ES90還多了小型前置物廂空間。



座艙方面，ES90採9吋數位儀表、14.5吋直立中控螢幕且內建Google影音系統，另外也配備4區恆溫空調、Bowers & Wilkins音響（25支揚聲器）、抬頭顯示器、全景玻璃車頂等。原廠表示ES90具有完全聯網、軟體導向開發的設計，採用每秒可處理500兆次運算的雙Nvidia Drive AGX Orin晶片，在運算能力上是最強大。

▲座艙採9吋數位儀表、14.5吋直立中控螢幕且內建Google影音系統，具有強大運算處理能力。



動力上，ES90共有單馬達後驅、雙馬達全驅、以及頂規ES90 Twin Motor Performance三種車型，入門單馬達車型搭配92kWh電池，具有329匹最大馬力，續航約400公里；雙馬達版本則搭載102kWh電池，最大馬力為442匹，續航表現則是700公里。至於最強悍的Twin Motor Performance則來到670匹最大馬力，靜止加速破百只要3.9秒。所有ES90可支援350kW快充，充電10分鐘即可跑300公里。

目前ES90已在歐洲部分市場開放預訂，入手價自69,650英鎊起（折合新台幣約295萬），雙馬達版本則是83,250 英鎊（折新台幣353萬）、頂規則是87,850 英鎊（折新台幣約372萬）。

▲ES90已在歐洲部分市場開放預訂，入手價自69,650英鎊起（折合新台幣約295萬）。