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改款「新特斯拉Model S」今年見！外型更帥、內裝升級更實用

▲特斯拉小改款Model S正在籌備中，預計今年問世！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲特斯拉小改款Model S正在籌備中，預計今年問世！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

日前特斯拉海外原廠證實改款新Model S、Model X將在今年與車迷見面，而從Model 3、Model Y改款步調來看，其實不難猜測接下來小改款Model S、Model X走向，即將登場的Model S、Model X將帶來更搶眼的家族新外觀，且內裝設計也會更人性化、更實用。

▲特斯拉小改款Model S正在籌備中，預計今年問世！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲新Model S車頭、車尾將導入搶眼的貫穿式燈組。

首先在車頭上，Model S將比照煥新版Model 3、Model Y辦理，從海外曝光的預想圖來看，將採用更狹長、更搶眼具有濃厚侵略氣息的LED燈條，左右頭燈與引擎蓋連成一氣，其更有電動車強調的未來科幻感。

後方同樣呼應車頭設計，導入一體式貫穿尾燈，加入燻黑設計，讓視覺變得更有層次，加上微微隆起的小鴨尾設計，呈現出相當更流線的運動跑格韻味。相較現行款，預想圖的改款Model S變得時尚又年輕。

▲特斯拉小改款Model S正在籌備中，預計今年問世！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲內裝預期針對細節優化。（圖／翻攝自特斯拉）

內裝則會微幅調整，中控螢幕、中央扶手、無線充電設備等重新設計，讓Model S、Model X擁有更好的實用且空間規劃。

至於動力上基本變動不大，維持雙馬達、三馬達等配置，具有715、672公里續航力，而今年特斯拉除了會有改款Model S、Model X外，全新的入門電動車也會在今年與車迷相見。

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