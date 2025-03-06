TOYOTA新7人座休旅「空間更勝RAV4」印度開賣！折合新台幣176萬

▲TOYOTA Fortuner Legender於印度推出更親民的手排款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在印度、泰國熱銷的TOYOTA Fortuner 7人座休旅，還有更高階的Legender車型，近來印度市場針對Fortuner Legender推出更划算的入門款，其採用手排變速箱，相較自排擁有更平易近人的入手門檻！

▲TOYOTA Fortuner與台灣販售的Hilux共用相同平台。

在泰國、印度販售的TOYOTA Fortuner，其實就是台灣的Hilux雙生雙胞胎，尺碼近4.8米，比RAV4的4.6米大了一些，且還擁有不俗的越野地形能力與3排7人座空間配置，在海外市場都擁有相當高的人氣。

而車系定位更高的TOYOTA Fortuner Legender，比起標準款用料材質更講究，外觀、車內用上更多的質感材質妝點，而近來印度針對Fortuner Legender 4X4車型，推出更入門的手排款，相較自排車省了10多萬盧比，售價463.6萬盧比，折合新台幣176萬。

▲新車採用2.8升柴油渦輪，結合6速手排。

手排新車配備不馬虎，同樣具有LED頭尾燈、18吋鋁圈、11具喇叭的JBL音響、7具安全氣囊等，動力維持2.8升柴油渦輪引擎，搭配6速手排變速箱，能繳出201匹馬力，不過扭力相較自排的51公斤米，手排下修到42.8公斤米扭力。

事實上，TOYOTA Fortuner、Hilux都適逢大改款週期，下一代國外日前有消息表示，將換上TNGA平台，在保有優異的車體剛性同時，能帶來比前代更好的舒適行路質感。