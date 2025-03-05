Suzuki Swift在台20歲！陳傑憲愛車重新接單　全新百萬小休旅今年見

▲台灣Suzuki公告2025年計劃，Jimny再度回歸，全新電動小休旅今年登台。（圖／記者徐煜展攝、Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Suzuki今3月5日舉行歡慶Swift在台銷售20週年，現場還驚喜公告2025年重度計劃，宣告Suzuki Jimny重啟接單、再度回歸台灣市場，而年底台北車展重頭戲，也會展出全新e Vitara電動小休旅！

▲Suzuki Jimny去年售價84.9萬起，今年再度回歸台灣市場。

首先在2025年度計劃中，台灣中華隊長陳傑憲愛車Suzuki Jimny回歸，預計最快本月開始展開接單，不過車型售價尚未公布，Suzuki Jimny自去年因國外配額限制，黯然離開台灣市場，如今國外供貨量逐漸穩定，在台灣原廠積極爭取下再度回歸，喜歡Suzuki Jimny手腳要加快了！

▲e Vitara將在年底台北車展亮相，為上市作準備。

另外1款重頭戲就是全新入門電動休旅e Vitara，e Vitara命名承襲經典的Vitara車系，採HEARTECT-e電動車平台打造，尺碼4,275x1,800x1,635mm，其中2,700mm軸距比Vitara多了200mm。

e Vitara將參戰台灣競爭激烈的入門電動車戰場，其在國外親民的售價，未來登台後預估落在百萬出頭，屆時MG4、納智捷n7、n5又多一位強勢的競爭對手。

▲歷代Swift齊聚一堂，慶祝在台銷售20週年。

現場主角Suzuki Swift集結1～4代登場造勢，尤其在去年上市的全新大改款Swift也獲得不少台灣消費者青睞，台灣原廠特地於台北三創園區展出歷代Swift經典車款，甚至Vitara、Jimny、S-Cross也都一同登場，要讓台灣車迷一飽眼福。

Suzuki Swift在台20周年特展

活動日期: 3/5(三)~3/16(日)

活動時間: 週一~週四及週日 11:00~21:30、週五~週六11:00~22:00

活動地點: 三創生活園區 1F 十二立方 (台北市中正區市民大道三段2號)