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新北保時捷首座Porsche NOW概念店開幕！結合藝術還有超可愛Labubu

▲新北保時捷Porsche NOW概念店 。（圖／記者林鼎智攝）

▲尚騰汽車集團旗下新北保時捷首座Porsche NOW概念店正式於新店裕隆城開幕，瞄準科技新貴及交通地利，打造保時捷新世代展演體驗 。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／新北報導

尚騰集團新北保時捷首座「Porshe NOW新店裕隆城全新概念店」今（6）日正式開幕，瞄準新店區的科技商業潛力，以都會零售概念打造保時捷新世代展演體驗空間，讓消費者能體驗品牌獨特風格及相關服飾配件。

Porshe NOW新店裕隆城全新概念店也與知名藝術家Labubu原創者龍家昇、療癒系藝術家小川耕平、硬派雕塑家本田篤志合作，將保時捷車款與藝術新創3D展示結合，其中Labubu原創者龍家昇也特別為Porshe NOW概念店設計特仕版裝置藝術，3月開幕後至5月底都會有不同主題的藝術展演，提供獨特的賞車體驗。

▲新北保時捷Porsche NOW概念店 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Porsche NOW概念店。（圖／翻攝自Porsche）

▲新北保時捷Porsche NOW概念店 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新北保時捷Porsche NOW概念店 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Porshe NOW新店裕隆城全新概念店也與知名藝術家Labubu原創者龍家昇、療癒系藝術家小川耕平、硬派雕塑家本田篤志合作，將保時捷車款與藝術新創3D展示結合。

Porshe NOW概念店也展示許多保時捷精品配件、包括保時捷車款模型、保溫杯、服飾，另外也有多款Labubu等收藏。

尚騰汽車集團自2018年取得新北區域保時捷經銷權以來，以新北保時捷中心為據點，致力提供大台北地區層峰客戶持續精進的品牌體驗，首座Porsche NOW全新概念店選址「Yes！Life 新店裕隆城」 1F 入口處精華櫃位，新店裕隆城坐落於雙北交通匯集之處，臨近國道三號交流道，周邊並有寶橋科技園區與木柵、七張、大坪林三大生活圈，坐擁地利之便；館內不僅經營誠品書店位於亞洲區最大據點的「誠品生活新店」，並進駐「威秀影城」與多個國際品牌，展現雙北區域層峰族群的消費實力。

▲新北保時捷Porsche NOW概念店 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Porsche NOW概念店。（圖／翻攝自Porsche）

▲Porshe NOW概念店有各式精品服飾配件，並且開幕後至5月底都會有不同主題的藝術展演。

【Porsche NOW 新店裕隆城全新概念店】
地址：新北市新店區中興路三段 70 號1F (近中興路端出入口)
展出時間：2025/03/06 (四)~ 05/31 (六)
營業時間：周一至周四 11:00 - 21:30 / 周五至周日11:00~22:00

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