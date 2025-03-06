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Honda「待轉區之王」仿賽重機新色登場！雙缸42匹、折新台幣20萬起

▲Honda CBR250RR。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日本推出新年式CBR250RR，此次主要是新增車色，提供霧面銀、珍珠炫光白、Grand Prix紅3款。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

被台灣車友戲稱Honda「待轉區之王」的CBR250RR，日本原廠推出新年式更新，主要是增添新車色，共有霧面子彈銀、珍珠炫光白、Grand Prix大獎賽紅3色，售價自902,000日圓起（折新台幣20萬起），白、紅車色則是940,500日圓（折新台幣20.9萬）。

▲Honda CBR250RR。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CBR250RR。（圖／翻攝自Honda）

▲霧面銀（上圖）相當有質感，而珍珠炫光白則向初代1994年推出的4缸CBR250RR（MC22）致敬。

此次新年式CBR250RR僅變更車色，其他配置則維持不變，動力同樣搭載249c.c.水冷DOHC直列雙缸引擎，具有最大馬力42匹／13,500rpm、最大扭力2.5公斤米／10,750rpm，座高790mm、車重168公斤，具有27.4km／L平均油耗表現。

▲Honda CBR250RR。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CBR250RR。（圖／翻攝自Honda）

▲CBR250RR配備滑動式離合器、ABS系統，另外也可選配進退快排，動力則採水冷直列雙缸，具42匹／2.5公斤米扭力。

配備上，CBR250RR具有滑動式離合器、電子油門、液晶儀表、3段駕駛模式（Comfort、Sport、Sport+），車架採鋼管桁架結構；懸吊系統則採Showa SFF-BP 37mm前倒叉、5段預載可調後避震，配備ABS防鎖死煞車系統、ESS急煞警示系統、Keyless免鑰匙系統，另外也可選配進退檔快排。

▲Honda CBR250RR。（圖／翻攝自Honda）

▲CBR250RR簡易規格表。

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