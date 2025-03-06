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川普關稅戰意外走漏「第12代HONDA喜美」！將搭全新平台與新油電

▲HONDA喜美計劃於北美另闢新產區，讓12代消息走漏。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

▲HONDA喜美計劃於北美另闢新產區，讓12代消息走漏。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA喜美Civic在北美熱銷，也是喜美銷售主力戰區，而近來因川普關稅戰衝擊，原計劃要在墨西哥生產的HONDA 喜美，卻因此走漏留出消息，下一代HONDA 喜美將會改在美國印第安納州生產避開關稅影響！

國外有知情人士爆料，作為北美熱銷車款HONDA喜美，大改款12代會改由印第安納州工廠來主要負責生產，其預計要在2028年5月達到21萬輛產能，也就是表示，下一代HONDA喜美問世時間點預期落在2027年，預期會採用全新平台與最新的e:HEV油電。

全新世代的喜美將搭載代號FM的全新平台，從國外釋出最新預想圖來看，導入相當帥氣的Prelude雙門跑車設計，讓新喜美展現更搶眼的跑格感，而作為車系最強的Civic Type R也有望因應能源趨勢，導入關鍵的e:HEV油電。

▲HONDA喜美計劃於北美另闢新產區，讓12代消息走漏。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

▲台灣小改款喜美預計今年第2季見。（圖／資料照）

11代喜美自從問世後，在日本、北美都享有相當高的人氣，而台灣市場上，今年已確定要導入11代小改款，預計會在今年第2季引進，比照北美、日本的最新外型，並針對內裝配置作細節調整。

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