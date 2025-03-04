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改款「HONDA喜美汽油、油電」大陸上市！折合新台幣58萬　台灣今年見

▲大陸小改款11代HONDA喜美Civic雙動力上市！（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸小改款11代HONDA喜美Civic雙動力上市！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田3月3日宣布改款新HONDA喜美將於今年第2季導入，而大陸市場的東風本田已經搶先一步開賣，相較台灣市場的單1動力油電，大陸還有更便宜的1.5升汽油渦輪動力，當地售價折合新台幣58萬起！

▲大陸小改款11代HONDA喜美Civic雙動力上市！（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸小改款11代HONDA喜美Civic雙動力上市！（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣本田搶先公開改款新喜美，外型與大陸版本一致。（圖／記者張慶輝攝）

作為東風本田相當重要的戰力車款，小改款HONDA喜美在大陸提供相當豐富的車型編成，汽油渦輪、油電分別有4款，讓車系陣容達到8款可選，1.5升汽油渦輪開價12.99～15.99萬人民幣，折合新台幣58～72萬；2.0升e:HEV油電開價13.99～17.79萬人民幣，折合新台幣63～80萬。

台灣3月3日搶先亮相的改款新喜美，外型與大陸版本相同，小改款針對外型作了不少修改，讓新喜美媲美致敬學長Civic Type R，呈現更帥氣、攻擊性更強的一面，而台灣預計第2季導入的油電喜美，將維持進口方式導入，台灣本田尚未公布售價，作為參考現行款售價為139.9萬。

▲大陸小改款11代HONDA喜美Civic雙動力上市！（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸小改款11代HONDA喜美Civic雙動力上市！（圖／翻攝自HONDA）

▲座艙設計針對多媒體系統升級，支援先進的AI互動。

內裝配置因應小改款，大陸東風本田作了不少升級，相較首發北美市場，大陸市場擁有專屬的車載系統，搭載全新的HONDA Connect 4.0系統，支援先進的AI 助理互動、娛樂手機連結、當地的導航地圖等。

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