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台灣本田預告「全新休旅、雙門跑車」今年見！TOYOTA神車、86小心了

▲台灣本田預告第3、4季有2款重點新車！（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣本田預告第4季有2款重點新車！（圖／翻攝自HONDA、記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

3月3日台灣本田的媒體活動中，除了帶來改款Civic喜美、第3季油電HR-V外，另還驚喜公告今年還有2款新車計劃，雖然還尚未透露新車來歷身分，但從國外產品線預測，以油電ZR-V、Prelude雙門跑車機會較高！

▲台灣本田預告第3、4季有2款重點新車！（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣本田預告第3、4季有2款重點新車！（圖／翻攝自HONDA）

▲2款新車都已確定會有e:HEV油電。（圖／翻攝自智慧財產局）

台灣本田預告下半年還有2款重點e:HEV油電車，《ETtoday車雲》特別整理出國外的產品線來推測新車來歷，首先從輪廓、尺碼來看，第1款很明顯為休旅級距，加上ZR-V台灣本田日前早已註冊預熱，第1款休旅為ZR-V可能性相當高，不過也不排除是油電CR-V的可能性，有了全新油電休旅生力軍，屆時油電TOYOTA Corolla Cross、RAV4又多了一位競爭敵手。

ZR-V來自11代Civic平台打造，在海外擁有超高人氣，不僅擁有出眾、跑格的外型，其4,568x1,840x1,621mm尺碼、2,655mm軸距比HR-V擁有更好的空間規劃。

▲台灣本田預告第3、4季有2款重點新車！（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣本田預告第3、4季有2款重點新車！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Prelude搭載油電動力，還有重點因應油電全新開發的自排變速箱。

熟悉的本田魂回來了！另外1款擁有象徵性的雙門跑格味，新車相信就是國外發表不久的全新Prelude雙門跑車，尺碼4,300mm x 1,790mm x 1,300mm，軸距則是2,575mm，與TOYOTA GR86、速霸陸BRZ相近，其台灣本田也早已註冊Prelude為導入作準備。

全新Prelude成為繼CR-Z之後，同樣具有油電動力+手排的產品。另外，這套油電動力在Civic、Accord上具有綜效207匹馬力。

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關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla CrossPrelude

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