TOYOTA「油電神車Altis」比汽油更便宜！大陸降價折合新台幣40萬

▲一汽豐田又出招，油電Corolla降價拚買氣！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

為了拯救大陸低迷的經濟，各行各業可是花招不斷，近來大陸一汽豐田再度出招，針對油電的Corolla降價下探至折合新台幣40萬，比原售價的純燃油動力還便宜！

▲主力油電降價比汽油入門款還便宜！

一汽豐田的TOYOTA Corolla相較台灣市場動力選擇更豐富，入門採用1.5升自然進氣、中階為1.2升渦輪、高規則是採用第5代THS系統的1.8升油電，而近期有感的促銷降價，讓原售價13.18萬人民幣（折合新台幣約59萬）的油電Corolla，下殺到8.98萬人民幣，折合新台幣40萬。

事實上，擔任最入門的1.5升自然進氣，原售價為11.68萬人民幣，折合新台幣52萬，而此回油電的流血降價，也能看出一汽豐田想以油電主力Corolla來挽救大陸低迷的車市買氣。

▲大陸油電Corolla採用最新的第5代油電系統。

大陸1.8升油電比台灣Altis技術更先進，採用集團最新的第5代THS油電系統，電池具備重量更輕、高密度的能量優勢，綜效馬力達到137匹，平均油耗更是能繳出24.6km/L的亮眼表現。