189.99萬、入手大降55萬！台灣「特斯拉新Model Y」突襲上架2款全新車

▲台灣改款新Model Y新增最入門的189.99萬後驅版！（圖／翻攝特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

今年1月台灣釋出改款新Model Y，當時僅只有244.99萬的單1車型，而台灣相較其他市場偏貴的售價似乎引起不少民怨，不過台灣官網從3月1日突襲上架2款新車型，取消244.99萬首發版，這也讓新Model Y入手門檻直接降了55萬！新車交付期約要4～7個月。

▲1月244.99萬雙馬達四驅停售，新增另外1款229.99萬雙馬達四驅版。

從3月1日開始，台灣跟進歐洲等其他市場，停售244.99萬的Launch Edition 首發限量版，新增單馬達後驅入門款以及Long Range AWD 雙馬達四驅車型，售價分別為189.99萬、229.99萬，相較1月的244.99萬雙馬達四驅版，這2款新車有著更划算的競爭力價格。

▲新雙馬達四驅版取消多項配備，不過多了白內裝可選。

單馬達後驅版可繳出517公里續航力，而雙馬達四驅則來到603公里，其相較首發版來說，新版本則取消20吋鋁圈，換上19吋樣式，原本的麂皮黑色內裝，改成一般皮革，新雙馬達四驅雖便宜15萬，但少了多項質感配備。

作為台灣去年最暢銷的特斯拉Model Y，官網最新無預警上架2款新車，更將入手價壓低至200萬內門檻，絕對能讓新Model Y再度吸引不少電車消費者買單。