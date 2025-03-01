大陸電動車品牌「已佔全球銷量76％」！大受歡迎原因曝光

圖文／7Car 小七車觀點

近年來中國大陸自主品牌相當強勢，根據 Rho Motion 的最新數據顯示，在經過積極拓展全球市場，目前佔據了全球電動車和插電式混合動力車 (PHEV) 市場的 76% 市占率。其中在歐洲市場擁有強勁的表現，在發展國家已有優秀的成長幅度。

▲中國大陸自主品牌佔有全球電動車和插電式混合動力車 (PHEV) 市場的 76% 市占率。

中國大陸車廠在歐洲最大的汽車市場為德國，佔據 2024 年電動車銷量(578,000 輛) 的 4% 左右，其中以英國和法國最受歡迎，分別佔電動車總銷量的 7% 和 5%；在荷蘭、瑞典、挪威和比利時，市佔率分別為 6%、5%、8% 和 3%。同時，中國大陸品牌在西班牙和奧地利也相當強勢，分別佔據電動車總銷量的 10% 和 11%。

除了在歐洲市場之外，中國大陸車廠在其它國家也繳出優秀的成績單。其中在巴西市場部分，在 2024 年銷售的所有電動車和插電式混合動力車中，有 82% 來自中國大陸品牌。同樣，在泰國市場也占據 77% 的市占率，在墨西哥佔有 70%。另外在印尼市場方面，所有電動車和插電式混合動力車有 75% 為中國大陸品牌，另外馬來西亞有 52%、尼泊爾有 74%，以色列則有 64%。它們在澳洲和紐西蘭也很受歡迎，分別佔銷售量的 26% 和 15%。

中國大陸車廠能夠快速佔據市場主要原因在於部分國家仍缺乏強大的本土汽車工業，使得中國大陸品牌更容易佔據市場主導地位。此外，從 2009 年到 2023 年底，中國大陸的電動車產業至少受益於 2,310 億美元的政府補貼和援助。這筆巨額的財政支持使得中國大陸電動車和插電式混合動力車比傳統汽車製造商的產品更便宜，讓它們在市場上更具競爭優勢。