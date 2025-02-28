Suzuki印度市占下滑「將推全新入門車衝銷量」！鎖定首購族力拚過半

圖文／7Car 小七車觀點

印度汽車市場龍頭車商 Maruti Suzuki 幾乎在市場每個級距都佔據主導地位，佔有超過 50% 的市占率。然而，隨著競爭加劇以及行業趨勢的變化，Maruti 的小型車業務受到重大打擊，以往的情況已不再如此。日前 Suzuki 在中期經營計畫中透露，原廠決心重新奪回印度 50% 的市佔率。在該計劃中，Suzuki 強調需要為印度推出一款全新獨特的小型車，以吸引首次購車族和年收入約 50 萬盧比的消費者。

▲圖為 2024 年推出的 Suzuki eWX Concept

在動力系統部分，Maruti Suzuki 考慮推出的新型小型車可能會配備輕度混合動力引擎或燃料引擎。根據計劃，這款入門級汽車將配備 M-HEV（輕度混合動力引擎）、CNG 和 FFV（靈活燃料汽車）等動力系統。但值得注意的是，這與 Maruti Suzuki 傳出正在研發的低成本電動車不同，另外一款小型電動車將與 Tata Tiago EV 等車型競爭。

Maruti Suzuki 目前正面臨 A-Segment 級距車款銷售放緩的問題，入門車和小型掀背車市場的銷量持續下滑，而 SUV 則越來越受歡迎。而成本和價格上漲是 A-Segment 市場銷售量持續下滑的主要原因。

在 BS6 排放標準和 Covid-19 大流行之後，預算型的買家收入並沒有太大的成長。儘管如此，由於有許多客戶從摩托車升級而來，入門車市場仍有巨大潛力。Maruti Suzuki 正在製定創新計劃，以實惠的價格打造一款令人滿意的汽車。目前，Alto K10 是 Maruti Suzuki 最實惠的車型，起價為 40.9 萬盧比，同時還有 S-Presso (起價為 42.7 萬盧比)。另外在市場上還有起價低於 50 萬盧比的也只有 Renault Kwid，其它品牌的定價均超過 50 萬盧比。