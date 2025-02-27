ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

▲福斯ID.4、ID.5限時短租方案 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯汽車限時推出ID.4電動休旅、ID.5電動跑旅短租體驗方案，3月底前最低一天只要800元起 。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯推出多元服務，今（27）日與旗下經銷商太古福斯限時推出ID.4、ID.5短租體驗方案，提供最短1日、最長1月，可依個人彈性選擇租車時間。3月底前，只要是福斯車主或曾試乘ID.車款，就可享美日租金最低800元起超值優惠。

台灣福斯汽車採靈活租賃方式推出出行革新，ID.4電動休旅、ID.5電動跑旅均提供Pro S與GTX兩種車型，Pro S採單馬達後驅、具有286匹馬力／55.6公斤米扭力；GTX車型則是340匹／69.3公斤米扭力，靜止加速破百只要5.4秒。兩車皆採MEB平台，具有12.9吋中控螢幕、雙前座ergoActive電動按摩座椅、IQ.Light智慧燈組等。

▲福斯ID.4、ID.5限時短租方案 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯ID.4、ID.5限時短租方案 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲ID.4、ID.5皆搭載MEB電動車平台，均有Pro S與GTX兩種車型等級，配備12.9吋中控螢幕、雙前座ergoActive電動按摩座椅、IQ.Light智慧燈組。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「歐美市場熱門的訂閱制租賃已成為企業客戶首選，同時短租輕體驗方案藉由超親民租賃價格，能讓更多觀望電動車的台灣消費者實際感受ID.系列車款的創新技術與卓越性能，專案於內湖太古福斯汽車展開後獲得熱烈反應，單月租用率超過8成。台灣福斯汽車將持續推動電動出行普及，並且滿足用戶對靈活用車模式的多元訴求。」

此次台灣福斯推出的限時短租體驗專案，只要透過線上預約、租用ID.車款，即可享受高度自由的用車方案，3／31前最低每日800元起就能體驗福斯電動車。

▲福斯ID.4、ID.5限時短租方案 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯推出ID.4、ID.5限時短租體驗專案，只要透過線上預約、租用ID.車款，即可享受高度自由的用車方案。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅福斯VolkswagenID.4ID.5短租太古福斯德系MEB限時

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金秀賢自曝上年紀性格大變「I人E化」　主動Cue GD自我介紹..喊「海仁啊」遭阻

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

最新文章

台灣福斯ID.4、ID.5限時短租方案2025-02-27

凱旋重機去年銷量創新高2025-02-27

賓士下一代AMG C63將重回V8懷抱2025-02-27

賓士總監：大螢幕不再是豪車象徵2025-02-27

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」2025-02-27

Volvo「ES90電動房車」3／5首演2025-02-27

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

改款「新特斯拉Model Y」大陸交車2025-02-27

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」2025-02-27

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

KIA二度改款Picanto上市日期曝2025-02-26

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」2025-02-27

Daihatsu推出「新輕型商用車」2025-02-26

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」2025-02-25

改款「新HONDA喜美」大陸3月上市2025-02-26

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

改款「新特斯拉Model Y」大陸交車2025-02-27

相關新聞

凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

銷量、聲浪不如預期！賓士「下一代AMG C63」將重回V8懷抱

銷量、聲浪不如預期！賓士「下一代AMG C63」將重回V8懷抱

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

賓士設計總監：「大螢幕已不是豪華車象徵」！整體駕乘體驗更重要

賓士設計總監：「大螢幕已不是豪華車象徵」！整體駕乘體驗更重要

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」台灣第2季導入！折合新台幣202萬

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」台灣第2季導入！折合新台幣202萬

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」！強化載貨、安全實力

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」！強化載貨、安全實力

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366