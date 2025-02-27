最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

▲台灣福斯汽車限時推出ID.4電動休旅、ID.5電動跑旅短租體驗方案，3月底前最低一天只要800元起 。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯推出多元服務，今（27）日與旗下經銷商太古福斯限時推出ID.4、ID.5短租體驗方案，提供最短1日、最長1月，可依個人彈性選擇租車時間。3月底前，只要是福斯車主或曾試乘ID.車款，就可享美日租金最低800元起超值優惠。

台灣福斯汽車採靈活租賃方式推出出行革新，ID.4電動休旅、ID.5電動跑旅均提供Pro S與GTX兩種車型，Pro S採單馬達後驅、具有286匹馬力／55.6公斤米扭力；GTX車型則是340匹／69.3公斤米扭力，靜止加速破百只要5.4秒。兩車皆採MEB平台，具有12.9吋中控螢幕、雙前座ergoActive電動按摩座椅、IQ.Light智慧燈組等。

▲ID.4、ID.5皆搭載MEB電動車平台，均有Pro S與GTX兩種車型等級，配備12.9吋中控螢幕、雙前座ergoActive電動按摩座椅、IQ.Light智慧燈組。



台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「歐美市場熱門的訂閱制租賃已成為企業客戶首選，同時短租輕體驗方案藉由超親民租賃價格，能讓更多觀望電動車的台灣消費者實際感受ID.系列車款的創新技術與卓越性能，專案於內湖太古福斯汽車展開後獲得熱烈反應，單月租用率超過8成。台灣福斯汽車將持續推動電動出行普及，並且滿足用戶對靈活用車模式的多元訴求。」

此次台灣福斯推出的限時短租體驗專案，只要透過線上預約、租用ID.車款，即可享受高度自由的用車方案，3／31前最低每日800元起就能體驗福斯電動車。

▲台灣福斯推出ID.4、ID.5限時短租體驗專案，只要透過線上預約、租用ID.車款，即可享受高度自由的用車方案。