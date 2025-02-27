ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

▲Gogoro。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro VIVA MIX自2021年上市後，連續4年成為白牌電動機車銷售冠軍。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Gogoro最暢銷機車曝光！Gogoro VIVA MIX自2021年上市後，連續4年成為白牌電動機車銷售冠軍。在「基隆市公益青年就業電動機車補助計劃」下，Gogoro VIVA MIX可以不到2萬元的超低入手價，吸引基隆年輕通勤族。

Gogoro表示，在基隆公益青年電動機車補助下，門市詢問度在農曆年後增加，該補助方案每月1日開放登記、不論選擇新購車款或專案車款，只要符合汰舊換新資格就可獲得最高6萬元的購車補助。

▲Gogoro。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro最暢銷白牌電動機車是Gogoro VIVA MIX，搭配基隆市公益青年電動機車補助下，不到2萬元就能入手。

以Gogoro VIVA MIX系列最低76,980元為例，以基隆市公益青年補助方案，不到2萬元就能入手，Gogoro再加贈1,000點Gogoro Share Points，可折抵電池資費、維修保養或購買配件。

Gogoro VIVA MIX在基隆市最受歡迎的車色是節奏灰，其次為靈魂紫、電音藍。VIVA MIX也搭載SBS同步煞車系統、10吋Maxxis MA-EV輪胎，具有745mm座高、23.9公升置物空間，滿足通勤需求。

▲Gogoro。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro VIVA MIX共有「節奏灰」、「靈魂紫」、「電音藍」等車色，售價自76,980元起。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車Gogoro電動機車VIVA MIX基隆公益青年補助謝國樑二輪

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

最新文章

台灣福斯ID.4、ID.5限時短租方案2025-02-27

凱旋重機去年銷量創新高2025-02-27

賓士下一代AMG C63將重回V8懷抱2025-02-27

賓士總監：大螢幕不再是豪車象徵2025-02-27

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」2025-02-27

Volvo「ES90電動房車」3／5首演2025-02-27

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

改款「新特斯拉Model Y」大陸交車2025-02-27

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」2025-02-27

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

KIA二度改款Picanto上市日期曝2025-02-26

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」2025-02-27

Daihatsu推出「新輕型商用車」2025-02-26

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」2025-02-25

改款「新HONDA喜美」大陸3月上市2025-02-26

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

改款「新特斯拉Model Y」大陸交車2025-02-27

相關新聞

Volvo「ES90電動房車」3／5首演！續航破700公里最高、充電最快

Volvo「ES90電動房車」3／5首演！續航破700公里最高、充電最快

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

《消費者報告》揭2025十款推薦新車！各級距都有、德系車僅1席

《消費者報告》揭2025十款推薦新車！各級距都有、德系車僅1席

快訊／四接環評通過！附加3決議：台電應增加土壤及地下水監測

快訊／四接環評通過！附加3決議：台電應增加土壤及地下水監測

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」台灣第2季導入！折合新台幣202萬

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」台灣第2季導入！折合新台幣202萬

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」！強化載貨、安全實力

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」！強化載貨、安全實力

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366