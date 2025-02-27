Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

▲Gogoro VIVA MIX自2021年上市後，連續4年成為白牌電動機車銷售冠軍。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Gogoro最暢銷機車曝光！Gogoro VIVA MIX自2021年上市後，連續4年成為白牌電動機車銷售冠軍。在「基隆市公益青年就業電動機車補助計劃」下，Gogoro VIVA MIX可以不到2萬元的超低入手價，吸引基隆年輕通勤族。

Gogoro表示，在基隆公益青年電動機車補助下，門市詢問度在農曆年後增加，該補助方案每月1日開放登記、不論選擇新購車款或專案車款，只要符合汰舊換新資格就可獲得最高6萬元的購車補助。

▲Gogoro最暢銷白牌電動機車是Gogoro VIVA MIX，搭配基隆市公益青年電動機車補助下，不到2萬元就能入手。



以Gogoro VIVA MIX系列最低76,980元為例，以基隆市公益青年補助方案，不到2萬元就能入手，Gogoro再加贈1,000點Gogoro Share Points，可折抵電池資費、維修保養或購買配件。

Gogoro VIVA MIX在基隆市最受歡迎的車色是節奏灰，其次為靈魂紫、電音藍。VIVA MIX也搭載SBS同步煞車系統、10吋Maxxis MA-EV輪胎，具有745mm座高、23.9公升置物空間，滿足通勤需求。

▲Gogoro VIVA MIX共有「節奏灰」、「靈魂紫」、「電音藍」等車色，售價自76,980元起。