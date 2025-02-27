銷量、聲浪不如預期！賓士「下一代AMG C63」將重回V8懷抱

▲在現行賓士AMG C63 S E Performance銷量不佳下，原廠傳出下一代C63將重回V8動力，預計2026年上市。（圖／資料照，圖片皆為現行AMG C63 S E Performance，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

現行賓士（Mercedes-Benz）AMG C63在2.0升4缸PHEV油電動力下，導致銷量不佳，也使賓士傳出將在CLE 63採用V8動力後，下一代C63也會重回V8懷抱，預計2026年就會改款上市。

據了解，賓士內部人士透露，在CLE63之後，V8動力也會重新回歸其他車型，包括預計在2026年推出的改款C63，儘管細節仍相當保密，但該動力將以AMG既有的4.0升V8雙渦輪動力為基礎，並且從原本的十字曲軸（cross-plane）改為平面曲軸（flat-plane）設計。

▲現行AMG C63 S E Performance是以Ｍ139I 2.0升直列4缸渦輪為基礎，結合電子廢氣渦輪技術、EDU後軸150kW電動馬達、6.1kWh高效鋰電池與AMG SPEEDSHIFT MCT 9G變速箱組成，也是歷來最強C63。



將V8動力從十字曲軸改為平面曲軸，預料將換來更好的油門反應，不過將會犧牲原本V8的渾厚聲浪。而該引擎也並非首次使用，先前就曾出現在2021年AMG GT Black Series（M172 LS2）上，具有更緊湊的曲軸箱體積，可讓AMG將該引擎放入原本非V8設定的車型，像是C-Class上。

現行款AMG C63 S E Performance是以Ｍ139I 2.0升直列4缸渦輪為基礎，結合電子廢氣渦輪技術、EDU後軸150kW電動馬達、6.1kWh高效鋰電池與AMG SPEEDSHIFT MCT 9G變速箱，使綜效馬力來到680匹／104公斤米扭力，雖然動力較上一代C63的M177 4.0升V8（503匹／71.3公斤米扭力）出色，但在聲浪及銷售表現上卻差強人意，也讓賓士打算讓C63重新回歸V8動力懷抱。

▲下一代C63將重回V8懷抱，不過將捨棄十字曲軸、改採水平曲軸設計，具有較好的油門反應。