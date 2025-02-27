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「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式黑白配色超搶眼！不吃油可跑66公里

▲歐規新年式C-HR休旅登場，推出亮眼的全新特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規新年式C-HR休旅登場，推出亮眼的全新特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

把歐洲作為主戰場的新一代TOYOTA C-HR，近來悄悄釋出新年式，並推出搶眼的High Hero全新特仕車，其採用對比強烈的黑白熊貓配色，彷彿讓人聯想起經典的AE86 Trueno！

▲歐規新年式C-HR休旅登場，推出亮眼的全新特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規新年式C-HR維持3種動力，均為油電配置。

台灣無緣的第2代TOYOTA C-HR在歐洲市場仍有不錯的人氣，把主力聚焦在新能源的C-HR，在歐洲有1.8、2.0升油電，而高規另有2.0升PHEV插電式油電，1.8、2.0升油電分別可繳出140、198匹馬力，PHEV則有223匹馬力，以及在特殊情況下，擁有一滴油不沾的66公里純電續航力。

▲歐規新年式C-HR休旅登場，推出亮眼的全新特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新特仕車採用專屬19吋鋁圈，大膽採用對比感強烈的黑白特色。

新年式亮點就屬全新的High Hero特仕車最討喜，取代過去頂規的Premiere Edition，High Hero特仕車換上專屬造型的19吋新鋁圈，其外型最大特徵採用黑白配色塗裝，突顯C-HR特有的線條，豐富視覺的立體感，也讓人聯想起經典的AE86 Trueno黑白配色。

台灣市場上，第1代C-HR已經於去年3月下架停售，結束7年在台銷售歲月，而台灣和泰目前已經有完整的Yaris Cross、Corolla Cross、RAV4休旅三劍客，加上更有Prius PHEV，台灣想要看到第2代C-HR，機會可說是相當渺茫。

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關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車RAV4

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