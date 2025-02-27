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TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」台灣第2季導入！折合新台幣202萬

▲大陸推出新一代TOYOTA Land Cruiser Prado！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸推出新一代TOYOTA Land Cruiser Prado！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣今年重頭戲之一的TOYOTA Land Cruiser，近來在大陸新車上市，大陸市場延續經典的Land Cruiser Prado作為車系命名，搭載2.4升渦輪油電，提供5人、6人座配置，折合新台幣202萬起！

▲大陸推出新一代TOYOTA Land Cruiser Prado！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸推出新一代TOYOTA Land Cruiser Prado！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲提供5人、6人座配置。

台灣和泰日前宣布將在第2季導入新一代TOYOTA Land Cruiser 250，而大陸、菲律賓市場則繼續以Land Cruiser Prado做為車系命名。大陸新Land Cruiser Prado售價44.98～55.98萬人民幣，折合新台幣202～252萬，以目前英國、大陸、日本、菲律賓售價來看，屆時台灣初估至少將落在200萬以上。

▲大陸推出新一代TOYOTA Land Cruiser Prado！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣預計第2季導入經典的越野休旅。

新車基於TNGA-F平台打造，尺碼4,935x1,980x1,925mm、軸距2,850mm，除了基本的5人座，大陸另還有6人座車型，動力組合以2.4升渦輪油電，搭配8速手自排變速箱，繳出330匹馬力、64.2公斤米扭力，WLTC平均油耗9.89km/L。

新車在國外擁有豐富的動力配置，日規有2.8升柴油、2.7升自然進氣，菲律賓則是純燃油的2.4升渦輪，至於台灣要導入的規格，目前會以2.8升柴油渦輪，搭配48V輕油電為主。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser PradoLEXUSGX油電7人座越野

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