808萬起！台灣賓士「新電動大G」Ｇ 580開賣　4馬達還能原地迴轉

▲台灣賓士今（26）日推出正25年式G 580電動越野休旅，售價自808萬起 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼去年9月發表新一代G-Class後（報導請點此），台灣賓士（Mercedes-Benz）今（26）日推出正25年式G 580電動越野休旅，正式售價為808萬起，新G 580採4馬達、並具有專屬G-Turn、G-Steering越野功能，最大馬力達587匹／118.7公斤米扭力。

▲賓士G 580車型簡易規格、售價。



新G 580外觀換上4橫柵設計、保桿進氣壩也從寬扁造型換成渾圓外型，同時原廠也優化A柱、車頂擾流，並將前艙蓋隆起高度提升、增添後輪拱Air Curtain導流氣簾；至於經典的備胎處則改為收納箱設計，台灣賓士也提供「暗色鍍鉻外觀套件」、「夜色套件」及「MANUFAKTUR Schockl 專屬套件」，提供特殊風格選配。

▲G 580的備胎處也改為收納箱設計，同時車體也延續經典梯形車架，並針對電池組強化安全性。



新G 580採4輪獨立馬達、116kWh電池模組，具有最大馬力587匹／118.7公斤米扭力、靜止加速4.7秒破百、最大續航473公里表現，同時除了採可變阻尼懸吊系統外，更具有專屬G-Turn、G-Steering越野技能，其中G-Turn可左右側車輪反轉、完成原地自轉720度，而G-Steering則可縮短迴轉半徑，讓G 580具有靈活反應。

作為G-Class車系首款電動車，新G 580延續經典梯形車架，其116kWh電池由12組電池模組成，並皆採雙層設計、透過3層冷卻構造組成，同時電池組底版也以26mm厚度的碳纖維複合材質打造，以提升安全性。

▲G 580採4輪獨立馬達、116kWh電池模組，具有最大馬力587匹／118.7公斤米扭力、靜止加速4.7秒破百、最大續航473公里的表現。