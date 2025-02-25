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TOYOTA Corolla旅行車上市6年仍熱賣！去年銷量僅輸CC、無緣進台灣

▲TOYOTA Corolla Touring。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla Touring旅行車去年日本銷量僅次於Corolla Cross，即便上市6年也仍然受歡迎，可惜無緣來台。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

曾於2020台北車展亮相的TOYOTA Corolla Touring，這款好爸爸旅行車雖然無緣在台上市，但去年在日本市場也成為品牌僅次於Corolla Cross的第2款最受歡迎車型，以2019年上市滿6年的產品來說相當難得。去年日本Corolla車系共賣出166,956輛，首度超越Yaris車系，除了Corolla Cross熱銷外，Corolla Touring旅行車就賣出39,180輛，佔全車系近1/4。

事實上，Corolla Touring於2019年上市，並在2020年賣出6.7萬輛、2021年共7.4萬輛、2022年約8萬輛、2023年共40,470輛的佳績，創下日本旅行車最高銷售紀錄。Corolla Touring由TOYOTA高崗工廠生產，暢銷原因不外乎流線外型、高妥善率及實用空間。

▲TOYOTA Corolla Touring。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla Touring。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Corolla Touring有著實用空間，當地共有1.5升汽油、1.8升汽油、1.8升油電動力，並有前驅、4驅選擇。

Corolla Touring同樣搭載TNGA-C平台，車內配置液晶儀表、7吋中控螢幕、並有EPB電子手煞車、TOYOTA SafetySense駕駛輔助系統。動力上，當地共有M15A-FKS 1.5升3缸汽油引擎（120匹）、2ZR-FXE 1.8升4 缸汽油（140匹）、1.8升Hybrid油電動力（185匹），並提供前驅、E-Four 4驅選擇，售價則自2,108,600日圓-3,388,300日圓，折合新台幣約46.2萬-74.2萬不等。

儘管和泰早在2020年就曾將Corolla Touring Sports空運來台參加台北車展，不過當時在考慮到市場規模與品牌車系陣容下，並未有引進的打算，對台灣車迷來說相當可惜。

▲TOYOTA Corolla Touring。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲雖然Corolla Touring曾來台展演，不過考量到國內旅行車市場規模，和泰最終並未引進。

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