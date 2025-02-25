三菱美規Outlander小改款亮相！升級12.3吋螢幕、折新台幣97.2萬起

▲美規三菱Outlander小改款亮相，此次車頭樣貌有所變化、中控螢幕也加大。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼日本發表後，北美三菱（Mitsubishi）也推出小改款Outlander，此次小改款外型變化、座艙質感也提升、換上更大的中控螢幕，不過售價也略微上漲，自29,645美元起（折合新台幣約97.2萬）。

小改款Outlander換上新的水箱護罩、前保桿，並且提供新的18吋、20吋輪圈樣式以及燻黑尾燈，同時原廠也提供新的Moonstone Gray Metallic金屬灰車色。

▲車色新增金屬灰塗裝，並提供新的18吋、20吋輪圈樣式及燻黑尾燈。



座艙方面，美規新Outlander升級12.3吋中控螢幕，同時也重新設計中控台、置杯架，另外也換上更大的中央扶手、升級縫面材質。音響系統則皆都採Yamaha音響，依車型提供8支、12支揚聲器。新Outlander也首度提供雙前座通風座椅（SEL車型以上），並且還有新的內裝選擇，包括棕色半苯胺皮革與淺灰色合成縫面。

動力方面，則同樣維持2.5升4缸自然進氣汽油引擎，搭配CVT變速箱，具有最大馬力181匹／25公斤米扭力，並提供全輪驅動選擇，後者需額外加價1,800美元（折新台幣約5.9萬）。

▲座艙升級12.3吋中控螢幕，並提供更有質感的縫面，同時部分車型以上也首度具有雙前座通風座椅。