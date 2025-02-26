「奧迪最美旅行車」A6 Avant預告3／4首演！搭PPC平台、導入輕油電

▲Audi A6 Avant預告將在3／4全球首演，新車將搭載PPC平台，共有汽、柴油+48V輕油電動力。（圖／翻攝自Audi）



記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）正式預告新A6 Avant將在3月4日對外發表，這款最美旅行車原本打算更名為A7，與A6 e-tron電動車區別，不過原廠改變主意，仍保留A6車型名稱，預計將搭載PPC平台，提供汽油、柴油動力。

儘管還未到3／4首演日期，但網路上也流出新A6 Avant的影片，奧迪預計將先推出A6 Avant，隨後才會推出Sedan房車版本。流出影片中的是搭載S-Line套件的A6 Avant，包括更運動化的保桿造型、輪圈、黑色廠徽等，同時還能發現水箱護罩位置上移、頭燈也更加銳利。

▲影片來源：Youtube／KondorCars



另外，新A6 Avant也有平整化車門把手，車身線條也更加流線，後擋風玻璃也更加傾斜。動力方面，新一代A6將採PPC 平台，該平台是由MLB Evo平台升級而來，預計將提供汽油、柴油且導入48V輕油電系統，至於最猛爆的RS6版本，則可能捨棄V8引擎，改採V6 PHEV插電式油電動力，預料輸出將與BMW M5差不多，具有綜效725匹馬力。

全新Audi A6 Avant將在3／4進行全球首演，屆時競爭對手將包括BMW 5系列Touring、賓士E-Class Estate。