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255萬！Infiniti「QX60 2.0T」預售試駕　入手降13萬、稅金省快2萬

▲QX60

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，比過去3.5升V6引擎更超值。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Infiniti QX60於2月26日預售推出全新2.0升渦輪版本，相較過去的3.5升V6引擎，新動力不僅更好開，其在台灣更有稅賦優勢，加上豪華、舒適的7人座空間，全新動力的QX60更有魅力、更超值！

QX60 2.0T即日起展開預售接單，風尚款預售價255萬元、旗艦款預售價269萬元，預售期間加贈2年延長保固，旗艦款可另加價20萬元升級象徵品牌工藝結晶Autograph極致6人座套件。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲2.0升稅金更省，有渦輪技術讓QX60更好開！

原本3.5升V6動力一年稅金高達36,860元，而全新的2.0升渦輪稅金優勢來到一年17,410元，不僅為車主省下不少荷包，在豪華、配備依然不減，讓QX60繼續保有奢華的尊榮感。

新推出的QX60外型與過去一致，車型選擇共有風尚款255萬、旗艦款269萬，另還能加價20萬選擇6人座版本，而相較過去的3.5升V6，最新的2.0升渦輪入手門檻大降13萬，還佛心省下不少稅金，展現台灣原廠高誠意的CP值。

新QX60 2.0T搭載VC Turbo 2.0升可變壓縮比渦輪引擎，比照美規版本將搭配9速手自排變速箱，具有268匹馬力、39.5公斤米扭力，並具有AWD智慧型四輪驅動系統，相較原本V6引擎295匹馬力、37.3公斤米扭力，新2.0升馬力略小，但扭力提升，加上渦輪技術輔助，在低速域加速上更有感。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣全車系統一標配AWD四驅。

全新上市Infiniti QX60保有其高雅且動感的設計語彙，大型水箱護罩搭配「雙拱形」家族化設計，讓車頭更顯霸氣。分體式 LED 頭燈造型銳利，搭配流暢的車側線條與懸浮式車頂，展現優雅與運動感兼具的視覺效果。車尾則透過貫穿式 LED 尾燈與鍍鉻飾條，進一步提升辨識度，營造出豪華品牌應有的質感。

相較美規可選擇前驅、AWD四驅等配置，台灣原廠更有誠意全車系標配AWD系統，讓QX60大個子也能享有不錯的駕馭樂趣，透過AWD四驅系統加持，在彎上表現更穩定，增加駕駛操控信心。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲配備應有盡有，舒適、豪華為全車乘客呵護。

內裝配備與過去V6差不多，QX60內裝以高級真皮與木紋飾板鋪陳，營造出豪華舒適的氛圍。12.3 吋數位儀表與12.3吋中控觸控螢幕，搭載最新 InTouch 影音系統，支援無線Apple CarPlay，科技感滿點，全面標配ProPilot駕駛輔助系統、電動全景玻璃天窗、BOSE音響與全數位虛擬座艙、第2排座椅一鍵收移等，旗艦款則升級雙前座通風加熱按摩座椅、3區恆溫空調、HUD抬頭顯示器、電動尾門、電子智慧車內後視鏡、第3排收折／一鍵回復等。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲中控螢幕直覺好上手，支援360度環景，頂規車型具有電子後視鏡，為行車安全把關。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅依然是Infiniti強項，還具備可隨時調整強度的按摩座椅。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲全景電動玻璃天窗加分，前後排乘客都能享受到旅途美景。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲後排座椅支援前後滑移、椅背調整，更能利用一鍵傾倒方便第3排進出。3區恆溫空調，加上2、3牌都有出風口，炎熱夏天也不怕。

QX60前排真皮座椅除了有基本的電動調整，還具備加熱、通風與按摩功能，駕駛與副駕乘客可在長途行駛時享受更高的舒適性。按摩座椅提供多種模式，能有效減輕駕駛疲勞，使每一趟旅程都更加放鬆愜意，尤其方向盤加熱、座椅加熱功能，在寒冷的冬季下，更能體會到QX60細微的貼心之處！

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲全車系搭載ProPilot智慧駕駛輔助，操作簡單好上手。

QX60 搭載 Infiniti 最新ProPilot智慧駕駛輔助系統，結合車道維持、全速域 ACC 主動巡航控制與交通擁堵輔助功能，讓駕駛更為輕鬆。ProPilot 系統能夠準確識別車道標線，該系統也能自動調節車速，減輕駕駛負擔，提升行車安全與舒適性。

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Infiniti QX60推出2.0升渦輪，取代過去3.5升V6引擎。（圖／記者徐煜展攝）

▲2.0升渦輪比3.5升V6更有樂趣，動力性能不打折扣。

QX60 此次換上 2.0 升 VC-Turbo 渦輪增壓引擎，具備 268匹馬力與39.5公斤米扭力，搭配 9 速手自排變速箱，取代過去CVT設定，使得加速表現更加線性且具層次感。VC-Turbo 技術可根據駕駛需求調整壓縮比（8:1 至 14:1），在動力輸出與燃油效率間取得良好平衡。

試駕過程中，QX60 的動力輸出相當順暢，低轉速時渦輪便迅速介入，提供充沛扭力，使市區行駛更加輕鬆。高速行駛時，9 速變速箱換檔綿密，提升燃油經濟性，同時降低引擎轉速，營造更為靜謐的車室環境。此外，標配的全時四輪驅動（AWD）系統，可根據路況即時分配前後軸動力，提高濕滑路面的行駛穩定性。

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關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60

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