大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

▲新一代Nissan Kicks進軍中東市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

繼首發地北美市場後，近來第2代Nissan Kicks於中東杜拜發表，採用與美規相同的2.0升自然進氣，並在中東市場首搭ProPilot輔助駕駛系統，至於台灣市場還要再等等，恐要等到油電e-Power Kicks發表，台灣才會有進一步消息！

▲新一代Nissan Kicks目前僅提供2.0升自然進氣。

目前第2代Nissan Kicks僅有2.0升自然進氣，相較第1代的1.6升動力，北美、中東的2.0升動力顯然不合台灣消費市場胃口，尤其同級TOYOTA Yaris Cross、MG ZS甚至今年三菱的Xforce，均是採用1.5升自然進氣規格，台灣想要看到大改款Kicks登台，估計等等到泰規、歐洲今年要發表的e-Power油電才會有消息。

▲空間尺碼相較上一代更出色。

在中東市場的新一代Nissan Kicks更有競爭力，在當地首度導入ProPilot輔助駕駛系統，整合ACC定速跟車、車道偏移警示、盲點偵測等多項功能。尺碼相較過去有所增加，來到4,366mm x 1,801mm x 1,626mm，能帶來更好的車室空間規劃。

北美、中東都採用全新的2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，相較過去提升17匹馬力、3.7公斤米扭力，來到141匹馬力、19.4公斤米扭力。