【周焦點】TOYOTA 7人座MPV接單油電上市　EX30開賣　日系豪華休旅換動力

▲本周進口新車一輛接一輛！TOYOTA、Infiniti、Volvo一展拳腳。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2025年第一季即將邁入尾聲，不過仍有不少品牌積極出招，Infiniti釋出全新動力的QX60；Volvo帶來最便宜的電動車EX30；TOYOTA除了有新年式Prius上市外，7人座的MPV Sienna也正在著手接單中！

▲新年式TOYOTA Sienna開始暖身，動力維持2.5升油電。

熱銷的TOYOTA Sienna 7人座MPV即將釋出新年式（連結），部分經銷商釋出接單訊息為上市作準備，從北美動向來看，台灣新年式TOYOTA Sienna預期換上新鋁圈，針對內裝配備進行微幅升級。

▲新年式TOYOTA Prius PHEV小漲4千，全車系升級無線手機充電。

TOYOTA本周有新車上市，主角就是超省油的Prius PHEV（連結），新年式維持2款車型，全車系升級無線手機充電，不過售價小漲4千元，最新售價來到129.9、137.9萬，2.0升PHEV系統綜效馬力達223匹，6.7秒即可加速破百，搭配容量高達13.6kWh的電池，能實現97公里的純電續航力。

▲Volvo EX30來勢洶洶，開出誠意的售價。

遲到總比沒到好！台灣Volvo終於上市敲碗已久的EX30入門電動休旅，其入手門檻下殺到150萬有找（連結），共推出142、162、174.99萬3款車型，不過目前僅有高階款優先交車，入門、中階需等到下半年才有望交付。

▲Infiniti QX60 2.0升渦輪預接開跑，入手降13萬，還省稅金！

嫌3.5升V6大排量不友善？Infiniti推出有感降價的全新QX60休旅（連結），換搭2.0升渦輪引擎，配上9速手自排變速箱，相較原本的V6引擎，動力性能差異不大，而車型售價下修13萬來到255萬起，每年更是可以省下近2萬的稅金！