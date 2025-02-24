台灣「TOYOTA新7人座MPV」暖身預告！2.5升油電配備升級更舒適

▲台灣TOYOTA Sienna將在近期釋出新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰除了近期會有新年式Prius外，銷售經銷端也悄悄釋出新年式Sienna預告，繼去年北美開賣新年式Sienna後，台灣也準備在今年上市，將升級更加分且實用的配備作為賣點！

▲台灣經銷端釋出預接單預告，預計在近期內公告售價。

北美去年9月開賣新年式TOYOTA Sienna，涵蓋7人、8人座等車型，而售價則小幅調漲來到37,185～48,125美金，折合新台幣122～157萬，而台灣售價目前為237、294萬兩種車型，經銷端已釋出預告，並表示準備開始預接單！

經銷端預告的新年式TOYOTA Sienna，售價、規格尚未透露，不過可參考北美規格，北美新增更先進的後座離開警示系統，透過車頂篷內的60Ghz雷達來掃描第2、3排乘員。若在車門上鎖後偵測到後座有人，車輛將自動亮雙黃燈、鳴響喇叭9次來提示，若超過90秒則會傳簡訊至車主手機，最後若仍未解鎖超過2分鐘，將會由系統自動撥打手機給車主。

▲北美新年式車型升級不少加分、實用配備。

而在其他車型上，配有12.3吋數位儀錶，頂規具有車用吸塵器、冰箱等，同時全車系也升級座椅皮革、內飾板等，另外也提供新輪圈樣式及影音系統更新。車內配備針對主力車型升級加熱與通風功能的真皮座椅，可搭配討喜加分的橘色車縫線。9吋多媒體螢幕、3區恆溫空調、TSS 2.0安全輔助系統都維持原先配置。

動力上，台灣、北美都採用2.5升油電，具有248匹最大馬力，北美提供前驅或4驅選擇。