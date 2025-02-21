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129.5萬、油耗137km／L！台灣TOYOTA新油電Prius上架　配備升級不漲價

▲TOYOTA官網上架新年式Prius，升級配備維持2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA官網上架新年式Prius，升級配備維持2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日本、北美市場後，台灣和泰於官網釋出新年式TOYOTA Prius油電車，具備出色的137km/L平均油耗以及純電行駛能力，維持2款車型販售，而且還配備升級不漲價！

▲TOYOTA官網上架新年式Prius，升級配備維持2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA官網上架新年式Prius，升級配備維持2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲2款車型採用2.0升PHEV系統。

台灣於2023年4月導入的第5代TOYOTA Prius，並未導入日本的1.8升、2.0升基本的油電，而是以更節能且具備高續航的純電行駛PHEV為主，新年式TOYOTA Prius已在台灣官網上架，維持129.5萬、137.5萬兩款車型。

▲TOYOTA官網上架新年式Prius，升級配備維持2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA官網上架新年式Prius，升級配備維持2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式Prius無線手機充電位置在中央鞍座排檔旁，後座乘客也能方便使用。

新年式外觀、內裝維持不變，不過原廠為Prius帶來更直覺的貼心配備，新年式2款車型都升級無線手機充電座，相較一般車款中控台下方位置，新年式TOYOTA Prius無線手機充電座設於排檔座旁，中央鞍座凹槽的設計讓前後乘客利用無線手機充電時，取放手機更直覺、順手。

動力維持2.0升PHEV系統，最大綜效馬力達到223匹，而入門旗艦款油耗更高達137km/L，高規為119.1km/L，純電行駛能力最高達97公里，支援SAE J1772充電孔規格。

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