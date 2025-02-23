Alpine「品牌首款電動休旅車」預告5／27發表！今年底歐洲率先開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Alpine 宣布將在 5/27 發表品牌首款純電休旅車 A390 Crossover，該車將基於先前發布的 A390_β 概念車打造，預計 2025 年底在歐洲上市。

▲Alpine 公布 A390 Crossover 量產版首張預告圖。

Alpine A390 Crossover 定位為 4 人座跨界轎跑型休旅車，從官方公布的預告圖來看其外型保留大量的概念車設計。Alpine 先前曾表示，A390_β 概念車已完成了量產版 85% 的設計。根據 Alpine的「Dream Garage series」的計畫，預計將推出三款純電車型，除 A390 Crossover 以外，另外兩款分別是 2024 年推出的 A290 以及尚未公開的新款 A110。

在外觀部分，Alpine A390_β 具有時尚的輪廓、動態的車身比例，無窗框和環繞式後玻璃使其看起來像一輛雙門轎跑，但高於一般房車的離地高度與車身底部周圍的黑色防刮材質又敘述身為跨界車型的身分。在細節上，車頭含有自發光三角形元素的 LED 燈組設計靈感源自於 2022 年 Alpine Alpenglow 概念車。車頭的小型氣壩、側進氣口和前艙蓋上的翼片都是為了追求更優異的空氣力學所設計，車尾的空氣分流器和尾燈均配有主動式導流片，可延長 80mm 降低高速時的空氣阻力。

而未來感十足的輪圈為前輪為 22 吋、後輪為 23 吋，造型靈感來自雪花晶體，並採用透明和發光設計，但預期量產版將會改採用較為樸實的樣式。

A390 Crossover 採用 Renault Group 開發的 AmpR Medium 架構，此前被稱作 CMF-EV 平台，該平台也應用於 Renault Megane E-Tech 等車型。動力上 A390 Crossove r將搭載雙馬達系統搭配扭力分配控制系統，綜效功率有望突破 600 匹馬力。