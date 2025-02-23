Suzuki台灣有賣發財車「變身70年代復古風」！日本改裝廠推Carry套件

圖文／7Car 小七車觀點

日本改裝品牌 Fusion Kei Trucks 宣布推出專為日規 Suzuki Carry 打造的外觀空力套件，為其換上全新風格的復古造型，整體更顯個性化感受。

▲Fusion Kei Trucks 宣布推出 Suzuki Carry 專屬改裝套件。

此次 Fusion Kei Trucks 所推出的改裝套件是專為第 11 代 Carry (DA16T) 設計，該車型於 2013 年推出，目前仍在日本市場販售，在過去十多年以來幾乎沒有太大的變化，並有多種款式供消費者選擇，向來是市場中相當熱門的選擇。而 Fusion Kei Trucks 將它的原廠車頭造型重新設計，融入 20 世紀 1970 年代的復古元素。

可以看到車頭部分換上了一對圓形鹵素頭燈，並與中央的復古水箱護罩嵌入在同一個模組當中。方向燈部分則移動至仿效早期貨車常見的黑色塑膠前保險桿，同時車頭下方還加入了小型進氣壩。輪圈部分則從原來的 12 吋鋼輪升級為 14 吋的鍍鉻改裝鋁圈。

動力方面，Super Carry 採用 658 cc 三缸汽油引擎，可提供 50 匹最大馬力和 59 牛頓米的峰值扭力。動力系統透過 5 速手排變速箱或 4 速自排變速箱傳送至 4 個車輪，並輔以 4WD 系統。

Suziki Carry在日本是款歷史悠久的商用車型，從 1976 年開始已有 49 年的歷史，銷售量超過 200 萬台。遍佈全球市場各地，除了日本當地有專屬的輕型車版本之外，目前在國內販售的 Carry 為印尼生產，並於 2019 年 11 月重回台灣市場，採用單一車型設計，搭載 K15B-C 1.5 升四缸汽油引擎，搭配 5 速手排變速箱，擁有 96.6PS/5,600rpm、13.8kgm/4,400rpm 最大輸出，平均油耗可達 14.4km/L，建議售價新台幣 49.9 萬起。