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賓士「最新款F1賽車」正式登場！身披經典銀箭彩繪挾多項革新而來

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 2025 年世界一級方程式錦標賽（F1）賽季的腳步逐漸逼近，Mercedes-AMG Petronas F1 車隊於台灣時間 2 月 19 日在英國倫敦 The O2 舉辦的 F1 75 Live 活動中，正式發表全新賽車 Mercedes-AMG F1 W16 E Performance。這款車型身披品牌經典的「銀箭」（Silver Arrows）塗裝，並在空氣力學、動力單元與車體設計上進行多項革新，以提升賽道競爭力。該車隊將於今年 2 月 24 日舉辦正式發表會，並於隔日 (2/25) 在巴林國際賽道進行季前測試，為新賽季做好最後準備。

Mercedes-AMG F1 W16 E Performance 的車身塗裝延續黑色與銀色的經典配色，並輔以標誌性的 Petronas 青綠色線條，展現車隊傳統與創新的融合。這次的設計不僅在視覺上延續經典的「銀箭」，更透過改良的車身流線、低阻力設計與更輕量化的碳纖維材質，優化空氣力學效能，確保在高速行駛時能提供更穩定的下壓力與靈活的操控性能。

值得注意的是，Mercedes-AMG F1 W16 E Performance 採用了重新設計的側箱與車尾擾流設計，進一步提升冷卻效率與氣流導引能力。此外，車隊也針對懸吊系統進行優化，使車輛在彎道中的穩定性與輪胎磨耗控制更為出色。這些改良旨在提升賽車在各種賽道條件下的適應能力，尤其在高速與低速彎道的操控表現。

在動力單元方面，Mercedes-AMG F1 W16 E Performance 延續其 1.6 升 V6 渦輪增壓混合動力系統，搭配更高效的 MGU-K（動能回收系統）與 MGU-H（熱能回收系統），以提高動力輸出與能源回收效率。這套動力系統不僅符合 F1 最新的動力規範，也展現 Mercedes-AMG 持續優化能源管理與動力傳遞的技術實力。

根據車隊技術總監的說法，新賽季的動力單元在可靠性與冷卻效率上進行了調整，以減少動力衰退並提升長距離比賽的穩定性。此外，透過車輛電子系統的升級，車手能夠更精確地管理油門響應、能量回收與動力輸出，使賽車能夠在不同賽道條件下保持最佳競爭力。

本賽季，Mercedes-AMG Petronas F1 Team 的車手陣容將進行調整，George Russell 將繼續擔任主力車手，其搭檔則是年僅 18 歲、來自的義大利新秀 Andrea Kimi Antonelli。Antonelli 初示於 Mercedes-AMG 青訓計畫，並於 F2 取得優異成績，如今正式躍升 F1。此外，前 Mercedes-AMG F1 車手 Valtteri Bottas 時隔三年再度回歸，擔任本賽季測試與後備車手，為車隊提供技術支援與經驗傳承。

此外，Mercedes-AMG Petronas F1 Team 也迎來全新合作夥伴。運動品牌 adidas 正式成為車隊官方合作夥伴，將負責設計與製作車隊賽車服、工作人員服裝及相關周邊產品。此合作預計為 F1 賽事帶來更多時尚與科技結合的創新元素，並推出限量聯名商品，進一步擴展品牌影響力。

隨著新賽季的臨近，Mercedes-AMG Petronas F1 Team 透過 W16 E Performance 的全新設計與技術突破，展現品牌對 F1 賽事的積極性與突破性。Mercedes-AMG 強調，該車隊將在季前測試中進一步調校賽車性能，力求在 2025 賽季重返爭冠行列，並持續為全球車迷帶來精彩的比賽表現。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMGPetronasF1一級方程式賽車汽車新車W16EPerformance

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