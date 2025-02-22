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瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下豪華品牌 Maserati 日前 (2/20) 宣布正式迎來品牌旗下全新道路版賽車- GT2 Stradale，其承襲 MC12 的精髓搭載 Nettuno 海王星 V6 雙渦輪增壓引擎，最大馬力提升至 640 hp，最高極速突破 320 km/h，0~100 km/h 加速僅需 2.8 秒即可完成。而總代理台灣蒙地拿亦同步海外原廠於 (2/20) 日宣布，將於今 (2025) 年 4 月正式在台發表 GT2 Stradale，進一步強化三叉戟品牌的運動性能陣容。同時，品牌也將持續針對國內市場推動電動化戰略，擴展 Folgore 純電車系，為 Maserati 的未來發展奠定基礎。

GT2 Stradale 的誕生，源自 Maserati 近年對賽車運動的投入。自 MC20 啟動品牌新世代跑車計畫後，Maserati 便積極參與 Fanatec GT2 European Series 賽事，並以 GT2 賽車重返競技舞台。而全新 GT2 Stradale 作為 Maserati GT2 賽車的道路版本，則承襲了 MC12 賽車的技術精髓，搭載 Nettuno 海王星 V6 雙渦輪增壓引擎，最大馬力提升至 640 hp，極速突破 320 km/h，0~100 km/h 加速僅需 2.8 秒即可完成。

為了強調個性化特色，Maserati 還針對 GT2 Stradale 提供 Fuoriserie 客製化計畫，讓車主能依照自身風格打造專屬座駕。此外，限量僅 914 輛的生產數量，也向品牌創立年份 1914 年致敬。Maserati 表示，GT2 Stradale 已於 2024 年 12 月在 Maserati 摩德納 Viale Ciro Menotti 工廠正式展開量產，並預計將於 2025 年 4 月率先在歐洲上市，而國內總代理台灣蒙地拿則是同步歐洲成為首波上市之市場。

總代理台灣蒙地拿表示，除了高性能車款，也將持續拓展 Maserati 在台的純電動力產品陣容。GranCabrio Folgore 預計於今年登場；而 Grecale 也將於 2025 年迎來全新動力編成，Modena 車型則將搭載油電混合動力系統，而 Trofeo 則將維持其高性能產品定位。隨著 GT2 Stradale 即將在 4 月於正式於國內亮相，不僅可豐富 Maserati 在台灣的產品陣容，也能為熱衷高性能駕馭的買家提供更多選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂GT2Stradale超跑賽車汽車新車蒙地拿台灣上市新車預報

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