比Type R更高階！傳Honda將推「四輪HRC運動車型」原廠已在開發中

圖文／7Car 小七車觀點

說起本田魂，想必車迷很快就會聯想到 Honda Civic Type R，正字紅 H 標與火紅的內裝搭配車尾的 Type R 字樣，絕對是車迷心中的夢想組合。然而就在近期於美國舉辦的活動當中，Honda 高層對外媒表示預計將推出定位比 Type R 以及 Type S 更高階的性能車型，雖然目前還未公開，但是原廠已經在開發中。

▲傳 Honda 將推出 HRC 高階運動車款。

雖然 SUV 受到消費者青睞，但 Honda 仍致力於打造親民、具駕駛樂趣的車款，如 Honda Civic Si、Type R 以及 Acura Integra Type S 等車型。在 2025 年 Daytona Rolex 24 耐力賽事期間，Honda Racing 總裁 Koji Watanabe 接受媒體採訪表示，Honda 應該利用純正的 HRC 賽車零件，與 HRC 技術相結合，打造出超越現有車型性能的新車款。Watanabe 指出，今天我還不能透露具體的計劃，但我們確實應該開發這種高性能車型。同時，美國 HRC 已經開始研發專用的性能零件。

另外 Watanabe 還特別強調雖然計劃尚未具體確定，但首款產品將基於現有的 Honda 和 Acura 品牌旗下車款，例如 Integra Type S 或 Civic Type R，並指出第一款 HRC 車型將會是建立在現有車款基礎上的升級版。

Honda 曾在去年 Monterey Car Week 發表 Acura Type S HRC Prototype，該車是由位於美國南加州的 HRC US 團隊主導開發，包括是引擎、懸吊、煞車、輕量化工程等均進行強化，其外觀由位於洛杉磯的 Acura 設計工作室操刀，導入源於 Integra Type S TCX 賽車的空氣力學套件，配備更具侵略性的前保險桿、進氣壩、引擎蓋散熱口、車側擾流、鋁製支架可調式碳纖維後擾流翼等，或許未來的 HRC 高階性能車型會以這樣的型式呈現。