BMW公布第6代eDrive科技！續航＆充電速度提升30%　新車秋季上市

▲BMW公布第6代eDrive電動科技，該技術使BMW Neue Klasse電動車的充電速度較過去提升30%，電池能量密度也提高20%，並使最大續航里程可達805公里以上。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW公布第6代eDrive電動動力系統的技術資訊，該技術將使BMW Neue Klasse電動車的充電速度較過去提升30%，電池能量密度也提高20%，續航里程增加30%，並使最大續航里程可達805公里以上。

BMW全新第6代eDrive電動動力系統將首搭在首款Neue Klasse iX3上，這款新車在今年秋季就會上市，後續也會擴展到所有BMW電動車，包括M性能車款、以及MINI或勞斯萊斯品牌。

▲第6代eDrive科技採800V電能架構與圓柱形電池組成，電池組更小、更薄，並且所有電動車都具有雙向充電功能。



第6代eDrive科技採800V電能架構與圓柱形電池組成，能量密度較過去提升20%，充電速度提高30%，同時續航里程也增加30%，另外最重要的是，所有第6代eDrive電動車都具有雙向充電功能（bi-directional charging），可將車輛電量供應電網、其他車輛或電子產品。

另外，BMW也提到，第6代eDrive的電池芯直接裝入電池組、並非放入模組，使電池組成為Neue Klasse車款的結構件，有助於減輕車重、並增加強度，電池組的體積也較小較薄，可適用於各種車型，非單單休旅車款適用。BMW還透露，未來將在全輪驅動的電動休旅車前軸採非同步電動馬達，將帶來更緊湊的體積、同時也能降低生產成本。

目前BMW第6代eDrive電動動力科技以自去年夏季在BMW澳洲Steyr工廠預生產，正式量產將在今年9月開始，預計首款iX3 Neue Klasse就會在秋季上市。同時為了避免全球政治局勢影響，BMW Neue Klasse的電池將在德國、匈牙利、大陸、墨西哥、美國等5個的新據點生產。

▲BMW自去年夏季在澳洲Steyr工廠預先生產，今年9月就會正式量產，首款新車iX3 Neue Klasse將在秋季上市。