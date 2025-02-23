Honda「次世代氫燃料電池」2027量產！成本減半　功率密度翻3倍

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日在日本東京 Big Sight 舉辦的「H2 & FC EXPO（第23屆國際氫能與燃料電池展）」上，首度發表次世代燃料電池模組（Honda Next Generation Fuel Cell Module）與燃料電池發電機（Honda Fuel Cell Power Generator）之詳細規格。根據 Honda 的規劃，燃料電池模組將於 2027 年（2028 財政年度）開始量產，而燃料電池發電機則預計於 2026 年率先投入量產。

▲Honda 發表次世代燃料電池模組（Honda Next Generation Fuel Cell Module）。

本次 Honda 發表的次世代燃料電池模組是該廠獨立開發的全新產品，成為現行與 General Motors 共同開發的燃料電池模組之後繼者。相較於目前版本，新一代模組的生產成本可降低 50%，耐用度則提升 2 倍，並且透過提升體積功率密度至 3 倍以上，使得模組尺寸更為緊湊，讓安裝佈局得以更加靈活。

▲新一代模組的生產成本可降低 50%，耐用度則提升 2 倍，並且透過提升體積功率密度至 3 倍以上，使得模組尺寸更為緊湊，讓安裝佈局得以更加靈活。

Honda 表示，次世代燃料電池模組的最大輸出功率達 150kW，輸出電壓範圍介於 450V 至 850V，最高發電效率可達 59.8%。此外，模組的工作溫度範圍廣泛，能在 -30°C 至 60°C 的環境下運作，並符合 IP67 防護等級，確保其環境適應能力。Honda 指出，透過擴展燃料電池技術的應用領域及市場版圖，公司將進一步推動永續能源社會的實現。目前，該模組已被應用於 Honda CR-V e:FCEV 燃料電池車款，未來還將進一步拓展至更多移動與能源領域。

▲圖為Honda CR-V e:FCEV 燃料電池車款。

除了燃料電池模組，Honda 同步發表了燃料電池發電機的詳細規格。這款固定式電力供應設備專為大型設施設計，能夠為工廠、辦公大樓等提供來自氫能的清潔電力。其設計經過優化，體積更為精巧，並具備高靈敏度，能夠在啟動後 10 秒內迅速供電。其單機最大輸出功率為 250kW，最多可串聯 4 台來組成 1,000kW (1MW) 的發電系統，並可進一步擴充超過 1MW，以滿足不同用戶的需求。此外，該設備符合 ANSI/CSA FC1 與 IEC 62282-3-100 等國際標準，並能適應 -25°C 至 45°C 的安裝環境。

▲Honda 燃料電池發電機能夠在啟動後 10 秒內迅速供電。其單機最大輸出功率為 250kW，最多可串聯 4 台來組成 1,000kW (1MW) 的發電系統，並可進一步擴充超過 1MW，以滿足不同用戶的需求。

Honda 自 2016 年的 Clarity Fuel Cell 導入第一代燃料電池模組後，到 2024 年應用於CR-V e:FCEV的第二代模組以來，持續發展相關技術，接下來將拓展至汽車產業以外的範圍，期望在 2026 年至 2027 年量產本次推出的 2 款燃料電池產品後，加速推動氫能應用市場。