瑪莎拉蒂「敞篷跑車GranCabrio」推入門版！引擎不變馬力降至483匹

圖文／7Car 小七車觀點

Maserati 日前宣布推出 GranCabrio 雙門敞篷的入門級車型，該車定價和配備會因市場而異，目前官方公布義大利規格的起價為 169,600 歐元。

▲Maserati 宣布新增 GranCabrio 入門版本。

此次登場的 Maserati GranCabrio 動力上依舊搭載3.0 升 Nettuno 雙渦輪增壓 V6 引擎，但是為了區分產品定位，該車經過原廠工程師重新調校，其性能輸出較 Trofeo 版本樸實，可以發揮 483 匹最大馬力和 600 牛頓米的峰值扭力，並搭配四輪驅動以及八速自動變速箱，GranCabrio 可在 3.9 秒內完成 0-100km/h 加速，最高極速可達 302km/h。

配備表現上則搭載 LED 頭燈、空壓懸吊以及前 20 吋、後 21 吋輪圈配置。車位部分則有透氣皮革座椅、12.2 吋數位儀錶板、12.3 吋多媒體資訊娛樂系統和 8.8 吋舒適觸控螢幕。另外原廠也提供多種選配套件，包含了 Sonus 高級音響系統、抬頭顯示器以及通風前座椅、HomeLink 等等。

另外 Maserati 還宣布 GranCabrio 車系將在今年開始有一些小變動，像是原廠提供的車色將擁有更豐富的選擇，以滿足客製化的需求；而 Trofeo 轎跑車和敞篷車將從 3 月開始配備新型運動化排氣系統，將帶來更純淨、更令人腎上腺素飆升的聲浪。

Maserati 總代理臺灣蒙地拿已在 2023 年正式導入 GranTurismo 車型，並在 2024 年引進 GranCabrio Trofeo，該車型可爆發出 542 匹 (550cv) 的最大馬力，完美展現源自賽道的不凡性能，目前官方建議售價為 1,028萬起。