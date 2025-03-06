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HONDA「旗艦大改款休旅」北美生產上市！定位更勝CR-V折合新台幣147萬

▲HONDA Passport正式下線生產，提供7種等級。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Passport正式下線生產，提供7種等級。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

被HONDA譽為史上家族最強悍的越野休旅，新一代Passport近來慶祝在北美正式生產上市，統一搭載3.5升V6引擎，提供7種車型可選，折合新台幣147萬起！

▲HONDA Passport正式下線生產，提供7種等級。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Passport主要產區位於北美阿拉巴馬州工廠。

定位與CR-V更高的HONDA Passport旗艦休旅，北美於去年11月亮相，近來品牌於北美阿拉巴馬州工廠舉行下線生產儀式，為新一代HONDA Passport炒人氣、吸訂單，並開出44,750～53,650 美金售價，折合新台幣147～176萬。

▲HONDA Passport正式下線生產，提供7種等級。（圖／翻攝自HONDA）

▲第4代於去年發表亮相，預計今年開始陸續交車。

Passport起源1993年，不過在2002年停產，於2019年重出江湖的第3代車型，後續又於2024年發表第4代大改款HONDA Passport。

強調不凡的越野脫困能力，新Passport換上優化的鍛造鋼製懸吊支臂、鑄鐵轉向球頭，並重新調整前麥花臣支臂、增添新的後多連桿懸吊。入門RTL車型則具有黑化水箱護罩、黑化飾條、前後銀色下護板、18吋灰色輪圈與全地形輪胎、電動尾門。

▲HONDA Passport正式下線生產，提供7種等級。（圖／翻攝自HONDA）

▲動力採用V6引擎搭配全新10速自排變速箱。

新Passport採3.5升V6自然進氣引擎，捨棄原本9速變速箱，改採新款10速自排，在原廠專屬調校下具有285匹／36.2公斤米扭力，比改款前提升5匹馬力，另外也標配i-VTM4扭力導引功能的全時4驅系統。

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關鍵字：HONDAPilotCR-V大改款7人座SUV新一代四驅越野Passport

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