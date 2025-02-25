台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」！強化載貨、安全實力

▲泰勇集團花費鉅資導入15輛MAN 4x2 曳引車。（圖／翻攝自《泰勇集團》）

記者徐煜展／綜合報導

深耕台灣運輸業近 30 年的泰勇集團，秉持「誠信、專業、顧客至上」的經營理念，多年來始終致力於提供完善且高品質的運輸服務，與國內外客戶建立長遠而穩固的合作關係。在嶄新 2025 年開春之際，泰勇集團於本周在高雄總部舉辦盛大的交車儀式，正式接收 15 台全新世代 MAN 4x2 曳引車。全新車輛加入，不僅展現泰勇集團持續擴展業務的決心，更體現其對高效、安全、環保運輸解決方案的重視，持續兌現為客戶提供最優質運輸服務的承諾。

▲MAN 4x2專為標準貨運需求打造，提升穩定的操控表現。

全新MAN 4x2 曳引車專為長途運輸與高效物流需求而設計，其穩定的動力系統具備強勁輸出和低油耗設計，搭配先進安全科技與車廂內部的舒適配置，使其成為商用運輸領域的最佳優選車款。在動力與效能方面，MAN 4x2曳引車搭載一具原廠代號D2676、排氣量為12,419c.c.的直列六缸EDC電控共軌噴射高效能柴油引擎，可輸出430匹馬力及224公斤米最大扭力，並配置MAN TipMatic12.26DD前12 / 後2速自手排變速系統，提供經濟效益更出色的動力表現；車系旗下另有其他動力規格，範圍涵蓋多種馬力選擇，適用於不同的運輸需求。

▲保障駕駛、用路人行車安全，MAN 4x2配有多項安全配備。

安全與科技更是 MAN 卡車在設計方面的重中之重，MAN 4x2 曳引車全車系配備了先進的主被動駕駛輔助系統，包括前碟後碟式雙迴路氣壓煞車、自動煞車調整、 來令片磨耗警示、MAN BrakeMatic EBS防鎖(ABS)、自動緊急煞車(EBA)等電控煞車系統，以及車道偏離警示(LGS)、加速防滑控制(ASR)、電子穩定控制(ESP)、斜坡輔助系統(MAN EasyStart)等都在安全配備之列，全方位確保行車安全。此外，MAN 4x2 曳引車的智慧型駕駛艙設計，使駕駛員能更直覺地操作各種功能，可大幅減少疲勞並提高行車舒適性。

泰勇集團與 MAN 的合作關係邁向全新里程碑，本次盛大的交車儀式不僅彰顯雙方緊密的夥伴關係，更象徵台灣物流運輸業向更高效、更智能、更環保的未來大步邁進。面對國內運輸業的高度競爭，至遠集團總裁楊健男表示：「隨著市場需求持續增長，以及環保意識日益提升，各家運輸公司將持續投資於車輛與運輸科技，確保為客戶提供最優質、最潔淨的運輸服務。泰勇集團本次新添購的 MAN 4x2 曳引車將成為泰勇集團未來發展的重要助力，進一步強化市場競爭力。我們期待未來能夠在更多運輸相關領域展開合作，共創雙贏局面。」