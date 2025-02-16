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日系電動麵包車「預告今年問世」！TOYOTA聯手大發＆Suzuki共同開發

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki、Daihatsu 與 Toyota 日前於官方網站宣布，三家公司共同開發的純電輕型商用車將於 2025 年正式發表上市。該車款專為商用需求而設計，結合 Suzuki 和 Daihatsu 在小型車開發領域的經驗，以及 Toyota 的電動化技術，旨在為物流業提供高效、環保的運輸解決方案。本次開發計畫亦獲得 Commercial Japan Partnership Technologies Corporation（日本商用合作技術公司）的參與，針對末端配送（last-mile delivery）需求進行最佳化設計，以提升商業運營的效率與可持續性。

目前原廠尚未公布該款全新的微型純電商用車詳細車型規格及售價資訊，僅表示，新車將搭載專為小型車設計的 BEV 純電動力架構，透過輕量化車體與高效電池配置，確保在城市配送及短途運輸中的續航表現。同時，車輛將配備符合商用需求的車艙設計與載貨空間，以提升物流效率。此外，Toyota 的電動化技術將確保該車款兼具穩定性與能源管理效能，進一步降低營運成本，為物流業者帶來更具競爭力的選擇。

本次合作開發不僅是三家企業技術交流的成果，更展現日本汽車產業對於電動商用車市場的重視。在電動化趨勢加速推進的背景下，商用車市場亦面臨轉型需求，特別是日本輕型物流車在城市運輸中的應用。透過 Suzuki、Daihatsu 和 Toyota 的聯手研發，該款電動輕型商用車將有望提供符合現代物流產業需求的低碳運輸解決方案，進一步推動商用車市場的綠色轉型。

Suzuki、Daihatsu 和 Toyota 表示，未來將持續推動電動車技術的進步，並透過多元化的產品策略，實現碳中和目標。此次輕型電動商用車的推出，不僅為物流業者帶來更高效、環保的運輸方式，也展現三家公司在永續發展領域的承諾。隨著電動商用車市場的需求日益增加，這款車型的上市，將為物流業提供更多元且符合環保趨勢的選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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